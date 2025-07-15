Як позбутися сороконіжок у будинку: перевірені засоби без хімії

Сороконіжки — не найприємніші сусіди у власному домі. Коли ця істота з десятками ніжок несподівано пробігає по підлозі, здається, що поруч оселився маленький монстр.

Але не поспішай записувати її у вороги. Причина появи сороконіжок дуже проста: вони приходять туди, де є тепло, волога і їжа: дрібні комахи, павуки, навіть яйця тарганів.

Тож поїдаючи їх, вони ще й приносять користь. Але якщо ти хочеш позбутися сороконіжок — розберемо дієві народні методи.

Боротьба з сороконіжками в будинку

Якщо в оселі є сирі куточки, тріщини в плінтусах, ванна кімната з поганою вентиляцією або вологий підвал — це ідеальне середовище для комахи.

Сороконіжки не несуть шкоди людям, але коли вони почуваються як удома, це вже сигнал для тебе: пора наводити порядок в оселі.

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Сороконіжки не будують гнізд і не розмножуються як мурахи, але вони можуть надовго затриматися в місці, де їм добре. Найчастіше їх помічають вночі — саме тоді, коли вони йдуть на полювання.

Якщо таке сусідство тобі не до вподоби, навчимо, як позбутися сороконіжок.

Народні засоби, які допоможуть позбутися сороконіжок

У народі здавна користуються природними засобами, щоб не пускати їх у хату.

Наприклад, запах лаврового листя та гвоздики відлякує їх дуже ефективно — достатньо покласти кілька листків чи ароматних бутонів у куточках ванної кімнати чи на підвіконнях.

Таку ж дію чинить гострий каєнський перець. Його можна просто розсипати в кутах, тріщинах, уздовж щілин, звідки могли б виповзати сороконіжки.

Ще один засіб — оцет. Його розчином протирають підлогу, кути, плінтуси — різкий запах не тільки дезінфікує, а й виганяє багатьох повзучих гостей.

Також спробуй позбутися комах харчовою содою з лимоном або ефірними оліями — особливо чайного дерева, м’яти, евкаліпта. Кілька крапель на ватний диск, покладений у вологі зони, можуть стати перепоною на шляху.

Чи інший варіант — борна кислота. Достатньо насипати тонкий шар у місцях, де найчастіше з’являються ці бігуни: під ванною, за унітазом, біля плінтусів чи в підвалі. Кислота здатна порушити її нервову систему.

І, звісно, головне — не дати сороконіжці причин залізти у дім. Герметичні вікна, сухі стіни, чисті кути — все це знижує шанси, що комахам захочеться обрати саме твій будинок.

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