Как избавиться от сороконожек в доме: проверенные средства без химии

Сороконожки — не самые приятные соседи в собственном доме. Когда это существо с десятками ножек неожиданно пробегает по полу, кажется, что рядом поселился маленький монстр.

Но не торопись записывать ее во враги. Причина появления сороконожек очень проста: они приходят туда, где есть тепло, влага и еда: мелкие насекомые, пауки, даже яйца тараканов.

Поедая их, они еще и приносят пользу. Но если ты хочешь избавиться от сороконожек — разберем действенные народные методы.

Борьба с сороконожками в доме

Если в доме есть сырые уголки, трещины в плинтусах, ванная с плохой вентиляцией или влажный подвал — это идеальная среда для насекомого.

Сороконожки не несут вреда людям, но когда они чувствуют себя как дома, это уже сигнал для тебя: пора наводить порядок в доме.

Сороконожки не строят гнезд и не размножаются как муравьи, но они могут надолго задержаться в месте, где им хорошо. Чаще всего их замечают ночью именно тогда, когда они идут на охоту.

Если такое соседство тебе не нравится, научим, как избавиться от сороконожек.

Народные средства, которые помогут избавиться от сороконожек

В народе издавна пользуются природными средствами, чтобы не пускать его в дом.

Например, запах лавровых листьев и гвоздики отпугивает их очень эффективно — достаточно положить несколько листьев или ароматных бутонов в уголках ванной комнаты или на подоконниках.

Такое же действие оказывает острый кайенский перец. Его можно просто рассыпать в углах, трещинах, вдоль щелей, откуда могли бы выползать сороконожки.

Еще одно средство — уксус. Его раствором протирают пол, углы, плинтусы — резкий запах не только дезинфицирует, но и изгоняет многих ползучих гостей.

Также попробуй избавиться от насекомых пищевой содой с лимоном или эфирными маслами — особенно чайного дерева, мяты, эвкалипта. Несколько капель на ватный диск, уложенный во влажные зоны, могут стать препятствием на пути.

Или другой вариант — борная кислота. Достаточно насыпать тонкий слой в местах, где чаще всего появляются эти бегуны: под ванной, унитазом, у плинтусов или в подвале. Кислота способна блокировать их нервную систему.

И, конечно, главное — не дать сороконожке причин залезть в дом. Герметичные окна, сухие стены, чистые углы — все это снижает шансы, что насекомым захочется выбрать именно в твой дом.

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