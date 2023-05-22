Если нет электромухобойки: как избавиться от мух в квартире быстрым способом

Как только на улице становится приятно и тепло, что хочется открыть окна, в них залетают нежелательные гости — мухи. Они не только жужжат и раздражают, но и больно кусаются, могут портить пищу и разносить бактерии. Читай в нашем материале, как избавиться от мух в домашних условиях.

Средство от мух в домашних условиях, которое поможет избавиться от них

Мухи могут быть возбудителями многих болезней, в том числе сальмонеллеза, холеры, дизентерии, энцефалита и других инфекционных заболеваний. Они переносят патогены на лапах, которыми часто сидят на мусоре или возле уборных.

Если мухи садятся на продукты, они переносят на них бактерии. После этого есть риск заболеть или отравиться, если плохо вымыть продукты или съесть их без мытья. К тому же, укусы мух болят сильнее, чем от комаров.

Поэтому от мух нужно поскорее избавляться. Если такое насекомое залетело к тебе “в гости”, держи несколько эффективных методов, как избавиться от мухи в квартире.

Средство от мух в домашних условиях: подборка эффективных

Уксус и вода. На литр теплой воды налей 100 мл уксуса. Хорошо размешай, смочи в растворе губку и протри все поверхности в доме или квартире. Особенно кухню, подоконники и окна. Эфирные масла раздражают мух, потому в комнатах ты можешь поставить масла мяты, базилика или эвкалипта. Здесь двойная польза, ведь так дом наполнится приятными ароматами, а мухи забудут о твоем жилище. Если ты любишь цветы, присмотрись к герани. Она отлично отпугивает мух. Ее можно поставить возле окон, потому мухи не будут залетать в квартиру. В месте, где залетают мухи, можно разложить лавровые листья. Если мухи залетают через балкон, поставь на нем ящик или мешок с луком. Этот запах они тоже не любят.

Как сделать ловушку для мух

Если ты не хочешь разбрызгивать ароматы в доме или квартире или бегать с мухобойкой, можно сделать все быстрее. Подготовь банку или бутылку. Налей туда немного молока и меда. Муха прилетит на приятный запах, а потом утонет там.

Также в магазинах продаются спреи и аэрозоли, отпугивающие мух. Проследи, чтобы дома не было детей и животных, когда будешь обрабатывать квартиру. Делай это в маске.

А еще в магазинах товаров для дома уже продаются электрические ловушки для мух. Это лампа, которая светится синим или красным цветом, куда слетаются мухи и комары. Там они и остаются.

Если ты живешь в частном доме, можно заказать обработку территории от комаров, клещей и мух. А чтобы мухи не залетали в дом, приобрети сетки и летние шторки от насекомых на магнитах.

Раньше мы рассказывали, что делать, если сильно чешутся укусы комаров.

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