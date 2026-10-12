Стиль жизни

Если нет электромухобойки: как избавиться от мух в квартире быстрым способом

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 октября 2026, 12:30 3 мин.
Как избавиться от мух в доме
Фото Unsplash

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