Что подарить куму на день рождения: оригинальные и недорогие варианты

В канун дня рождения близкого человека у нас всегда возникает волнующий вопрос — что же подарить? Хочется, чтобы подарок был уместен и небанален, а именинник получил от него приятные эмоции. В основном нам несложно определиться с тем, что подарить любимому человеку или ребенку, потому что мы знаем о мечтах и ​​желаниях своей семьи. А что подарить куму на день рождения? Здесь задача сложнее, но и с ней можно справиться с помощью фантазии и внимания.

Рассказываем, что подарить на день рождения куму, в нашем материале.

Что подарить куму на день рождения: оригинальные идеи

Чтобы поразить кума подарком, заранее выясни его хобби и интересы (если вдруг до сих пор не знаешь). Подарить человеку уместную вещь, связанную с его хобби — это наилучший вариант из всех возможных, кроме денег, конечно.

Если твой кум любит рыбалку, узнай, чего ему не хватает. Возможно, это будет качественный складной стул для рыбалки или какой-нибудь рыбацкий мультитул.

Твой кум-геймер оценит, если ты подаришь ему на день рождения видеоигру, в которую он давно хочет поиграть. Если у него уже есть очень любимая игра, подари ему соответствующий игровой мерч — футболку, чашку, артбук и т.д.

Кум, увлекающийся футболом, с радостью получит подписанный любимым футболистом мяч или футболку (при условии, что такую ​​вещь реально достать). Также ты можешь собрать специальный бокс, в котором будет тематический бокал для пива, шарф любимой команды и вкусные снеки.

Подбирай подарок максимально под интерес мужчины, тогда есть шанс попасть в цель.

Что можно подарить куму на день рождения: практические идеи

Можно подарить вещь, которую кум точно будет использовать регулярно. Водителю можно презентовать качественный органайзер в багажник или автомобильный пылесос.

Если будущий именинник любит что-то перемонтировать, то он с удовольствием получит многофункциональный карманный мультиинструмент.

Куму-военному тоже можно сделать полезный и подходящий подарок, если заранее поинтересоваться его потребностями. В качестве примера: повербанк большой емкости, налобный тактический фонарь, качественное термобелье или термоноски и т.д.

Подарок куму на день рождения: недорогие варианты

Если у вас с кумом есть внутренние шутки и забавные ситуации из жизни, можно перенести их на чашку, футболку или большой постер на стену. Смешные фразы или веселые фото на обычных предметах будут поднимать настроение при контакте с ними.

Также это может быть интересная книга или настольная игра, билет на какое-то тематическое мероприятие или в кинотеатр, брелок с индивидуальной гравировкой, мужская уходовая косметика и т.д.

Ранее мы рассказывали, что подарить человеку, у которого есть все — креативные идеи для статусных женщин и мужчин.

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