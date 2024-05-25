Что подарить человеку, который имеет все: креативные идеи для статусных женщин и мужчин

Капельку чуткости, море креативности и немного ветра в голове — если собрать все эти компоненты вместе, получатся отличные идеи для подарков. Ты поразишь даже человека, купающегося в достатке и которого, кажется, уже ничем не удивить. Так что подарить человеку, который имеет все?

Правила выбора подарка

Самое главное правило подарка, наверное, звучит так: внимательно присматривайся и прислушивайся к будущему имениннику. Так ты поймешь, чем его удивить и сможешь преподнести приятный сюрприз. И дело здесь не в материальной ценности подарка: вещи по душе далеко не всегда стоят миллионы. Главное — задеть сердце.

Во-вторых, попробуй сделать любой универсальный подарок личным и особенным: возможно его можно дополнить гравировкой или заказать специальный дизайн, внести какую-то изюминку.

Прекрасно, если тебе известен жизненный опыт человека, которому ты готовишь презент. Он подскажет, что именно наведет на яркие воспоминания или подарит незабываемые и сильные впечатления, которых он (она) ждет.

А еще имей в виду, всегда в тренде:

оригинальные подарки;

экологические презенты;

полезные для здоровья.

Варианты идеальных сюрпризов для женщины, у которой есть все

Сначала разберемся, что подарить женщине, у которой есть все. Чем вызвать яркие эмоции и увидеть, как в глазах зажглись огоньки радости и удивления?

Это могут быть вещи, которые сделают ее еще более привлекательной или принесут в дом уют, развлекут. Женщины проявят интерес ко многим вещам, так что выбор подарков здесь немалый.

Оригинальный хенд-мэйд. Это может быть изысканная вязаная вещь или одеяло в стиле пэчворк, интересная картина из засушенных растений или вещь, плетеная из лозы.

Растительная композиция или аквариум с оригинальным дизайном. Они станут изюминкой интерьера и будут напоминать о тебе.

Мини-камин для дачного домика, чтобы в тепле и уюте провести прохладный вечер.

Набор для медитации с подушками и аромапалочками, музыкальными дисками с записью специальных композиций.

Спортивные принадлежности для занятия фитнесом станут уместными, если именинница — поклонница здорового образа жизни.

Принадлежности для самомассажа лица и тела, инструменты изготавливают из натуральных камней и с использованием полезных для организма металлов.

Оригинальные серебряные украшения или авторская дизайнерская бижутерия — эти изделия отличаются особой изысканностью и отличным вкусом.

Наборы для детокс-программы — идеальный вариант для статусной женщины.

Настольные игры — учебные, психологические, азартные, интеллектуальные, с ними вечера в кампании друзей будут лететь незаметно и весело.

Курс иностранного языка на электронных носителях с дополнительными видеоматериалами станет прекрасной возможностью подтянуть язык для обучения или путешествия.

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Что подарить богатому мужчине, у которого все есть

Если ты знаешь, что мужчина обожает рыбалку или ходит в горы, или ездит на лошадях, то круг поиска немного сужается, ведь подобрать презент под хобби — полностью попасть в яблочко. Но и любая вещь, которая подчеркнет его индивидуальность и статусность, будет уместна, привлечет внимание, главное — подарок должен быть подобран со вкусом.

Итак, варианты идей подарков для мужчины, у которого все есть:

Его портрет — фотопортрет или написанный красками, это может быть и дружеский шарж — если у тебя с ним товарищеские отношения.

Антикварные предметы, которые будут уместны в его гостиной или кабинете, возможно, вещи “с намеком” на какие-то увлечения хозяина дома.

Предмет с автографом его любимого спортсмена или человека, которым он увлекается.

Игрушки на радиоуправлении — вертолет, машина, водная лодка — мужчины в душе остаются детьми.

Эксклюзивные шахматы — это не только развлечение, это вещь, подчеркивающая стильность и статусность дома.

Оригинальная лампа или настольная лампа, например, в мозаичном стиле Тифани.

Подарок с индивидуальной гравировкой — любой, а вот надпись можно выбрать оригинальную, стихотворную, или цитату “в тему”.

Набор кубинских сигар — для вечернего отдыха с бокалом и ароматом изобилия.

Видеоклип об имениннике, который расскажет гостям о перипетиях его жизни.

Полет на самолете или вертолете, или абонемент в аэроклуб.

Отдых с друзьями в горах или на море, можно заказать для кампании особые приключения.

Надеемся, эти несколько креативных идей, что вручить человеку, у которого все есть, натолкнули тебя на мысль, какой именно подарок выбрать.

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