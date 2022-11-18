Что подарить парню на день рождения — держи интересные идеи

Выбор подарка для парня — дело не всегда легкое. Особенно когда кажется, что у него и так все есть. Если ты думаешь, что подарить парню на день рождения, держи топ-10 интересных идей на любой вкус.
Если ты хорошо знаешь своего парня, наверное, у него есть хобби или он любит проводить время как-то интересно? Учти его увлечения, и тогда будет легче выбрать полезный, а главное приятный подарок.
В материале ты найдешь варианты подарков для парня по разным хобби, а также универсальные. Такие идеи подойдут на день рождения, годовщину и даже на Новый год.
Ранее мы рассказывали, что подарить родителям на Новый год.
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