Если варианты закончились: что подарить мужчине на день рождения — оригинальные идеи

Выбор подарка на день рождения — дело не всегда простое. Хочется приятно удивить и оставить воспоминания. Если твой запас идей иссяк, Вікна тебе помогут.

Читай в нашем материале, что подарить мужчине на день рождения — оригинальные идеи на любой вкус.

Что подарить мужчине на день рождения: оригинальные идеи

Подарок должен доставлять удовольствие и быть полезным. Иногда его сложно выбрать, потому что хочется угадать, что именно нужно и будет дарить радость. Читай, что вручить мужчине на день рождения — подарки на любой вкус.

Чтобы твоим подарком пользовались, это может быть нечто такое: павербанк, держатель для телефона в машину, навигатор, набор бокалов, маячок для слежки за своими вещами.

Если мужчина, которому ты ищешь подарок, любит активный отдых, подари что-нибудь для этого: мангал, набор шампуров, палатку, что-то для рыбалки или похода.

Спортивные подарки мотивируют. Подари наушники, напульсники, смарт-часы, спортивную сумку.

Важно, чтобы подарок был приятным и оставлял воспоминания на всю жизнь. Так что подари сертификат на какую-то активность. Это может быть катание на багги, на лошадях, прыжок с парашютом или полет в аэротрубе.

Если ты точно знаешь вкусы человека, которому подбираешь подарок, обрати внимание на мерч его любимой группы или игры. Возможно, у них есть плакаты, одежда или аксессуары с этой тематикой.

Подарить можно билеты. Это тоже вещь, которая запомнится надолго. Билеты могут быть на концерт, в театр, оперу, на выставку или приглашение на закрытое мероприятие.

Если мужчина увлекается компьютерными или консольными играми — здесь множество вариантов. Годовая подписка, геймпады, новые игры, наклейки на консоль, виртуальные очки и контроллеры, мышка, новая клавиатура, коврики для мышки или даже охлаждающая подставка для ноутбука.

Дарить парфюм очень ответственно. Понаблюдай, какими ароматами пользуется мужчина, и подбери похожий по основным нотам. Тема ухода актуальна всегда, но не ограничивайся пеной для бритья. Для мужчины можно подобрать триммер или “опасную” бритву. Они набирают популярность снова.

Полезным подарком будет кожаный ремень. На него часто не обращают внимания, но это важный и нужный аксессуар. Для подчеркивания стиля можно подарить изысканные запонки или дорогой галстук.

Подарками для досуга могут быть: электронная книга, настольные игры, лего, экшн-камера, наушники, постеры и красивый декор, который подойдет к стилю квартиры мужчины.

Раньше мы рассказывали, что подарить мужу на день рождения.

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