Кажется, что у него уже есть все на свете? Держи интересные идеи подарков мужчине на день рождения

Скоро у твоего любимого главный праздник в году — его день рождения, а ты до сих пор не знаешь, что можно подарить мужчине, у которого есть все? Специально для таких случаев мы подготовили подборку идей подарков на любой бюджет.

Что подарить мужу на день рождения

Техника

Многие мужчины любят интересные устройства, поэтому новый смартфон, планшет, ноутбук или часы могут быть отличным вариантом подарка.

Аксессуары

Если ты хочешь подарить что-то более личное, можно подумать об аксессуарах, таких как кошелек, ремень, галстук, часы или сумка. Также можно персонализировать изделие и добавить на него гравировку.

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Спортивные товары

Если твой любимый любит спорт или же планирует начать им заниматься, можно подумать о приобретении спортивного оборудования, такого как велосипед, гантели, беговая дорожка или спортивный костюм. Здесь можно подобрать подарок на любой бюджет.

Эмоциональный подарок

Возможно, твой мужчина любит экстрим? Почему бы не подарить ему прыжок с парашютом, подъем на Говерлу или прогулку на квадроциклах?

Подарочный букет или корзина с едой

В последние годы стремительной популярности набрали букеты или корзины с едой. И наполнение такого подарка может быть очень разнообразное и подобранное на любой бюджет.

Наполнением могут стать сладости, фрукты, бутылка алкоголя в сочетании с мясом или даже сушеной рыбой. Такой подарок можно как заказать, так и сделать своими руками.

Игры и консоли

Хороший подарок будет для мужчины, увлекающегося видеоиграми. Можно подарить ему игровую приставку или же игру, о которой он давно мечтал.

Алкоголь

Если твой любимый любит хорошее вино, виски или крафтовое пиво, то можно подарить ему ящик с его любимым напитком или дорогой бутылочный вариант.

Билеты

Здесь все зависит от предпочтений мужчины: это могут быть билеты на спектакль в театр, концерт его любимой группы или на матч спортивной команды, за которую он болеет.

Хобби и интересы

Если он имеет хобби, то можно подарить соответствующий подарок. Например, снаряжение для рыбалки, настольная игра, которую он давно хотел, или новая часть книги из его любимой серии.

Курсы, тренинги, мастер-классы или тренировки

Возможно, он давно рассказывал, что хочет освоить или развиваться в какой-то области. В таком случае можно подарить ему курсы или тренировки. Например, курсы по программированию, тренировки по его любимому виду спорта или мастер-класс по ремонту автомобиля.

Надеемся, эти идеи помогли тебе определиться с тем, что подарить мужу на день рождения. А если у твоей лучшей подруги также скоро день рождения, мы подготовили идеи подарков на любой вкус и кошелек и для нее.

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