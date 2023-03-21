Здається, що він уже має все на світі? Тримай цікаві ідеї подарунків чоловікові на день народження

Незабаром у твого коханого головне свято у році — його день народження, а ти й досі не знаєш, що можна подарувати чоловікові, у якого є все? Спеціально для таких випадків ми підготували підбірку ідей подарунків на будь-який бюджет.

Що подарувати чоловікові на день народження

Техніка

Багато чоловіків люблять цікаві пристрої, тому новий смартфон, планшет, ноутбук або годинник можуть бути відмінним варіантом подарунка.

Аксесуари

Якщо ти хочеш подарувати щось більш особисте, можна подумати про аксесуари, як-от гаманець, ремінь, краватка, годинник або сумка. Можна персоналізувати виріб та додати на нього гравіювання.

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Спортивні товари

Якщо твій коханий полюбляє спорт або ж планує почати ним займатися, можна подумати про придбання спортивного обладнання, такого як велосипед, гантелі, бігова доріжка або спортивний костюм. Тут можна підібрати подарунок на будь-який бюджет.

Емоційний подарунок

Можливо, твій чоловік полюбляє екстрим? Чому б не подарувати йому стрибок з парашутом, підйом на Говерлу чи прогулянку на квадроциклах?

Подарунковий букет чи кошик

Останніми роками стрімкої популярності набрали букети чи кошики з їжею. Наповнення такого подарунка може бути дуже різноманітне й підібране на будь-який бюджет.

Наповненням можуть стати солодощі, фрукти, пляшка алкоголю у поєднанні з м’ясом чи навіть сушеною рибою. Такий подарунок можна як замовити, так і зробити власноруч.

Ігри та консолі

Хороший подарунок для чоловіка, що захоплюється відеоіграми. Можна подарувати йому ігрову приставку або ж гру, про яку він давно мріяв.

Алкоголь

Якщо твій коханий полюбляє хороше вино, віскі чи крафтове пиво, то можна подарувати йому ящик з його улюбленим напоєм або дорогий пляшковий варіант.

Квитки

Тут усе залежить від уподобань чоловіка: це можуть бути квитки на виставу у театр, концерт його улюбленої групи чи на матч спортивної команди, за яку він уболіває.

Хобі та інтереси

Якщо він має хобі, то можна подарувати йому відповідний подарунок. Наприклад, спорядження для риболовлі, настільна гра, яку він давно хотів, або нова частина книги з його улюбленої серії.

Курси, тренінги, майстер-класи або тренування

Можливо, він давно розповідав, що хоче освоїти чи розвиватися в якійсь галузі. В такому разі можна подарувати йому курси чи тренування. Наприклад, курси з програмування, тренування з його улюбленого виду спорту або майстер-клас із ремонту автомобіля.

Сподіваємось, ці ідеї допомогли тобі визначитися з тим, що подарувати чоловікові на день народження. А якщо у твоєї найкращої подруги також незабаром день народження, ми підготували ідеї подарунків на будь-який смак та гаманець і для неї.

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