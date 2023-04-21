Якщо варіанти закінчилися: що подарувати чоловікові на день народження — оригінальні ідеї

Вибір подарунка на день народження — справа не завжди проста. Адже хочеться приємно здивувати та залишити спогади. Якщо твій запас ідей вичерпався, Вікна тобі допоможуть.

Читай у нашому матеріалі, що подарувати чоловікові на день народження — оригінальні ідеї на будь-який смак.

Що подарувати чоловікові на день народження: оригінальні ідеї

Подарунок має приносити задоволення і бути корисним. Іноді його складно вибрати, адже хочеться вгадати, що саме потрібно і даруватиме радість. Читай, що подарувати чоловікові на день народження — подарунки на будь-який смак.

Щоб твоїм подарунком користувалися, це може бути щось таке: павербанк, тримач для телефона в машину, навігатор, набір келихів, маячок для слідкування за своїми речами.

Якщо чоловік, якому ти шукаєш подарунок, любить активний відпочинок, подаруй щось для цього: мангал, набір шампурів, намет, щось для риболовлі чи походу.

Спортивні подарунки мотивують. Подаруй навушники, напульсник, смарт-годинник, спортивну сумку.

Важливо, щоб подарунок був приємним та залишав спогади на все життя. Тож подаруй сертифікат на якусь активність. Це може бути катання на багі, на конях, стрибок з парашутом чи політ в аеротрубі.

Якщо ти точно знаєш смаки людини, якій підбираєш подарунок, зверни увагу на мерч її улюбленої групи чи гри. Можливо, вони мають плакати, одяг чи аксесуари з цією тематикою.

Подарувати можна і квитки. Це теж річ, яка запам’ятається надовго. Квитки можуть бути на концерт, у театр, оперу, на виставку чи запрошення на закритий захід.

Якщо чоловік захоплюється комп’ютерними чи консольними іграми — тут безліч варіантів. Річна підписка, геймпади, нові ігри, наліпки на консоль, віртуальні окуляри та контролери, мишка, нова клавіатура, килимки для мишки або навіть підставка для ноутбука, що охолоджує його.

Дарувати парфум дуже відповідально. Поспостерігай, якими ароматами користується чоловік, та підбери схожий за основними нотами. Тема догляду актуальна завжди, але не обмежуйся піною для гоління. Для чоловіка можна підібрати тример або “небезпечну” бритву. Вони набирають популярності знову.

Корисним подарунком буде шкіряний ремінь. На нього часто не звертають уваги, але це важливий та потрібний аксесуар. Для підкреслення стилю можна подарувати вишукані запонки або дорогу краватку.

Подарунками для дозвілля можуть бути: електронна книга, настільні ігри, лего, екшн-камера, навушники, постери та гарний декор, який підійде до стилю помешкання чоловіка.

Раніше ми розповідали, що подарувати чоловіку на день народження.

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