Що подарувати хлопцю на день народження — тримай цікаві ідеї

Вибір подарунка для хлопця — справа не завжди легка. Особливо коли здається, що в нього й так усе є. Якщо ти думаєш, що подарувати хлопцю на день народження, тримай топ-10 цікавих ідей на будь-який смак.

Що подарувати хлопцю на день народження — топ-10 цікавих ідей

Якщо ти доволі добре знаєш свого хлопця, певно, він має хобі або любить проводити час якось цікаво? Зваж на його захоплення, і тоді буде легше вибрати корисний, а головне приємний подарунок.

У матеріалі ти знайдеш варіанти подарунків для хлопця за різними хобі, а також універсальні. Такі ідеї підійдуть на день народження, річницю і навіть на Новий рік.

Аксесуари для авто — це може бути ручний порохотяг, килимки для машини, повербанк для запуску авто, аромадифузор, тримач для телефона тощо.

Техніка та корисні девайси — Bluetooth-колонка, повербанк, смарт-годинник, фітнес-браслет, міні-проектор — так ви зможете дивитися разом фільми чи серіали на стіні. Це дуже зручно. Такі подарунки точно не вкриватимуться пилом на полиці.

— Bluetooth-колонка, повербанк, смарт-годинник, фітнес-браслет, міні-проектор — так ви зможете дивитися разом фільми чи серіали на стіні. Це дуже зручно. Такі подарунки точно не вкриватимуться пилом на полиці. Одяг — це може бути тепла піжама, спортивний костюм, термобілизна, аксесуари.

— це може бути тепла піжама, спортивний костюм, термобілизна, аксесуари. Тример — корисний подарунок, якщо твій хлопець доглядає за бородою. Сюди ж можна додати і косметичні засоби — олії, гребінці, пасти для фіксації.

— корисний подарунок, якщо твій хлопець доглядає за бородою. Сюди ж можна додати і косметичні засоби — олії, гребінці, пасти для фіксації. Для геймерів — подаруй нову гру на ПК чи консоль, річну підписку на сервіси. Також можна подарувати клавіатуру, гральну мишку, навушники, геймпад або доповнення до ігор.

Подарунковий бокс — наповнення може бути будь-яким. Подарунок для хлопця також можна створити власноруч і покласти те, що ти вважаєш необхідним, або замовити готовий.

— наповнення може бути будь-яким. Подарунок для хлопця також можна створити власноруч і покласти те, що ти вважаєш необхідним, або замовити готовий. Спортивне знаряддя — якщо твій хлопець любить займатися спортом, можна подарувати йому гантелі, пляшку для води, напульсник, спортивну сумку чи аксесуари для конкретного виду спорту — рукавиці, ракетки, лижні палки, велоокуляри тощо.

Мультитул — це один із найкорисніших подарунків. Його легко можна носити з собою, а ще він зручний у використанні.

— це один із найкорисніших подарунків. Його легко можна носити з собою, а ще він зручний у використанні. Враження — подаруй квитки на стендап, фільм, концерт тощо. Адже емоції — найприємніший подарунок.

— подаруй квитки на стендап, фільм, концерт тощо. Адже емоції — найприємніший подарунок. Знання — курси або книжки зі сфери діяльності, яка цікава твоєму хлопцю, — не тільки корисний, а й турботливий подарунок. Так він зрозуміє, що тобі важливо те, чим він займається, і ти його підтримуєш.

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