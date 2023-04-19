Що подарувати татові на день народження: цікаві та креативні ідеї

Тато — одна з найважливіших людей у житті кожної людини. Вибрати цікавий подарунок для батька, який майже все має, непросто.

Сліпо довіряти рекомендаціям продавців краще не варто. Адже кожен чоловік індивідуальний, тато — теж. Що подарувати татові на день народження — читай у матеріалі.

Що подарувати татові на день народження: подарунки до 1000 гривень

фітнес-браслет;

дорожня валіза;

гаманець;

рюкзак;

сонцезахисні окуляри;

чохол для окулярів;

компактний павербанк;

налобний ліхтарик;

куртка весняна;

кашеміровий светр;

колекція шкарпеток;

кросівки;

термочашка;

ортопедична подушка;

електрична ванна для ніг з функцією масажу;

мангал;

електробритва;

бездротова колонка;

поясна сумка;

халат домашній;

шкіряний ремінь;

келихи або склянки;

складний стілець;

фляга;

шарф чи рукавички;

капці з підігрівом.

Ідеї, що подарувати татові на день народження від 1000 гривень

програвач вінілових платівок;

комп’ютер;

телефон;

набір вудок;

безпровідні навушники;

бінокль;

набір інструментів;

автомобільний пилосос;

курс масажу;

книги з риболовлі або інших захоплень;

електронна книга;

набір дорогого алкоголю;

відеореєстратор;

домашня пивоварня;

портрет тата;

поїздка до улюбленого міста;

електрична зубна щітка.

Що краще не дарувати татові на день народження

Згідно з народними прикметами, колючі предмети, такі як ножі, кинджали, сокири, виделки, ножиці, краще на день народження не дарувати.

Краще вибирати подарунки для користі, хобі або домашнього господарства, які знадобляться.

Також татові краще не дарувати гроші, а придумати та вручити те, про що він давно мріяв. Таким чином ти покажеш свою любов та увагу до близької людини.

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