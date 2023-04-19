Что подарить папе на день рождения: интересные и креативные идеи

Папа — один из самых важных людей в жизни каждого человека. Выбрать интересный подарок для папы, у которого почти все есть, непросто.

Слепо доверять рекомендациями продавцов лучше не стоит. Ведь каждый мужчина индивидуален, папа — тоже. Что подарить папе на день рождения — читай в материале.

Что подарить папе на день рождения: подарки до 1000 грн

фитнес‑браслет;

дорожный чемодан;

бумажник;

рюкзак;

солнцезащитные очки;

чехол для очков;

компактный повербанк;

налобный фонарик;

куртка весенняя;

кашемировый свитер;

коллекция носков;

кроссовки;

термокружка;

ортопедическая подушка;

электрическая ванночка для ног с функцией массажа;

мангал;

электробритва;

триммер;

беспроводная колонка;

поясная сумка;

халат домашний;

кожаный ремень;

бокалы или стаканы;

складной стул;

фляга;

шарф или перчатки;

тапочки с подогревом.

Идеи, что подарить папе на день рождения от 1000 гривен

проигрыватель виниловых пластинок;

компьютер;

телефон;

набор удочек;

беспроводные наушники;

бинокль;

набор инструментов;

автомобильный пылесос;

курс массажа;

книги по рыбалке или другим увлечениям;

электронная книга;

набор дорогого алкоголя;

видеорегистратор;

домашняя пивоварня;

портрет папы;

поездка в любимый город;

электрическая зубная щетка.

Что лучше не дарить папе на день рождение

Согласно народным приметам, колющие и режущие предметы, такие как ножи, кинжалы, топоры, вилки, ножницы, лучше на день рождения не дарить.

Лучше выбирать подарки для пользы, хобби или домашнего хозяйства, которые точно пригодятся.

Также папе лучше не дарить деньги, а придумать и вручить то, о чем он давно мечтал. Таким образом ты покажешь свою любовь и внимание к близкому человеку.

Ранее мы рассказывали идеи подарков родному брату на день рождения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!