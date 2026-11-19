Всемирный день мужчин традиционно отмечают 19 ноября. Это относительно молодой праздник, его основали в венском зале ООН в 2000 году. Да-да, ведь иногда и мужчины сталкиваются с предубеждениями: при выборе “немужской” профессии, при выражении своего увлечения определенными хобби и т.д.

Читай в материале, что известно о Всемирном дне мужчин и почему они имеют два праздника за один месяц.

Всемирный день мужчин: что это за праздник

Всемирный день мужчин (World Men’s Day) отмечают во многих странах, хотя оно не закреплено на официальном уровне. Но большей популярностью пользуется Международный мужской день (International Men’s Day), его ежегодно отмечают 19 ноября, начиная с 1989 года.

Всемирный день мужчин должен привлечь внимание к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Сейчас мужчины испытывают большое давление со стороны общества, а воспитание мальчиков до сих пор окутано многими большими стереотипами.

Поэтому главной темой праздника также является половое равенство, обязанности и права, ментальное и физическое здоровье, саморазвитие и т.д.

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Всемирный день мужчин празднуют в США, Австралии, Великобритании, на Ямайке, Мальте, в Индии и Сингапуре, в странах Европы и ряде других стран.

Традиционно в этот день в школах, университетах и ​​на работе проводят образовательные мероприятия касательно мужского ментального здоровья, их прав и обязанностей, читают лекцию о важности гендерного равенства.

В ноябре целый ряд профессиональных праздников, а также важные памятные даты. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.

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