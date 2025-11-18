Теплые поздравления с Днем сержанта ВСУ — лучшие пожелания своими словами и в стихах

Сегодня, 18 ноября 2025 года, мы чествуем бойцов, представителей младшего командного состава — сержантов. В их честь в государстве установлен профессиональный праздник — День сержанта Вооруженных сил Украины. Эта дата — прекрасная возможность поблагодарить военных за их преданность стране и присяге, за мужество и выносливость в борьбе с оккупантом. Искренние поздравления с Днем сержанта ВСУ — читай в материале.

День сержанта Вооруженных Сил Украины отмечают в ноябре, начиная с 2019 года, когда в соответствии с указом президента Украины Петром Порошенко дата была изменена. Ранее его отмечали в первую пятницу марта.

Сержанты являются одним из главных звеньев в командном составе армии. Они выступают лидерами для солдат, а их опыт и навыки помогают им беречь жизнь бойцов и одновременно с честью выполнять военные задачи.

Поздравления с Днем сержанта своими словами

Поздравляем с Днем сержанта Вооруженных сил Украины! Сегодня мы чествуем вас, наших героев, которые носят погоны в это тяжелое для страны время! Вы защищаете национальные интересы свободного государства, ежедневно ценой жизни стоите на страже мира и охраняете наши тылы! Примите наши искренние поздравления!

***

Поздравляю с Днем сержанта ВСУ! С Днем вашей воинской славы, мужества, смелости и чести! Ваша служба — наше спокойствие! Низко кланяемся вам за ежедневный подвиг! Желаем крепкого здоровья, божьей защиты, уважения и любви!

***

Поздравляем с Днем сержанта Вооруженных сил Украины! Сегодня мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и нашим национальным интересам! И особенно чествуем героев, которые сейчас находятся на передовой, несут стражу на огненных рубежах и не жалеют жизни ради мира! Здоровья вам, выносливости, сил, наши сержанты-герои! Возвращайтесь домой целыми и невредимыми!

***

Поздравляю с Днем сержанта ВСУ! Благодарны за службу Украине, желаем сил в борьбе за суверенное государство.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ любимому мужчине

Моего настоящего героя, самого мужественного и преданного Отчизне, поздравляю с днем ​​сержанта Украины! Желаю отваги и выносливости, преданных друзей и благородных поступков, большой удачи, надежного тыла и несокрушимой веры! Береги себя, моя любовь!

***

Поздравляю тебя с Днем сержанта вооруженных сил Украины! Желаю всегда оставаться настоящим воином: мужественным и сильным, решительным и находчивым! Желаю умело преодолевать все препятствия и быть беспощадным к врагу! Большой тебе силы, неистощимой энергии и стального здоровья! Пусть во всем тебе сопутствует успех! Возвращайся, любимый, с победой!

***

Дорогой мой сержант! Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Ты наш защитник и наша поддержка, надежный, умный, сильный! Желаю тебе крепкого здоровья и успехов в твоей нелегкой службе! Хочу, чтобы, несмотря на войну, ты испытывал удовольствие от жизни и жил долго-долго! Люблю тебя, мой герой!

С днем ​​сержанта вооруженных сил Украины: поздравления в стихах

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви — це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Хай легко працюється, гарно живеться

Хай доля щасливо до Вас усміхнеться.

Хай люблять Вас рідні, шанують всі люди,

Хай щедрим на сонце Вам день кожен буде.

