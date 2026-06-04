Сухой четверг 2026: традиции, приметы и запреты Русальной Пасхи

После Троицы в украинской народной традиции начинается особый период — Русальная неделя.

Наши предки верили, что именно в эти дни на землю приходят русалки — души девушек, которые умерли молодыми или не успели выйти замуж.

По поверьям, они гуляют по полям, водят хороводы, поют песни и приносят влагу для будущего урожая. Чтобы задобрить русалок, хозяева оставляли для них рушники, полотно, рубахи и даже свежий хлеб.

Самым загадочным днём Русальной недели считался Сухой четверг, который в 2026 году приходится на 11 июня.

Что такое Сухой четверг и какие приметы и запреты связаны с этим днём — читайте в материале.

Что такое Сухой четверг

В народе говорили, что в этот день русалки выходят из воды и сушатся на берегах рек, озёр и прудов.

Именно поэтому существовал строгий запрет купаться, ходить к водоёмам, в лес или в поле.

Люди опасались встречи с русалкой, которая, по легендам, могла заманить человека или защекотать до смерти.

Для защиты от нечистой силы носили при себе полынь и любисток. Считалось, что резкий запах этих растений отпугивает русалок и не даёт им приблизиться к человеку.

В народе Сухой четверг называли также Русальной Пасхой, или Мавской Пасхой, Навской Пасхой либо Русальной Пасхой.

Во многих регионах Украины в этот день почитали души умерших и старались задобрить сверхъестественных существ.

Сухой четверг: приметы

В то же время Сухой четверг имел и вполне практическое значение, подкреплённое древними приметами.

День считался лучшим для большой уборки и просушивания вещей. Хозяйки выносили на солнце одежду, постель, ковры и дорожки.

По поверью, высушенные в Сухой четверг вещи не испортит моль, а в доме надолго исчезнут вредители. Также было принято белить стены и наводить порядок в хозяйстве.

Ещё одна примета предостерегала от работы на огороде или в поле.

Верили, что если в Сухой четверг копать землю или ухаживать за посевами, урожай может высохнуть.

Поэтому день советовали посвятить домашним делам, отдыху и соблюдению древних традиций.

Главное фото: Рinterest.

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