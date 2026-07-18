День ангела Сергея 2026: дата, значение имени и поздравления с праздником

Сергей — сильный, уверенный в себе мужчина, не склонный идти на компромиссы с совестью, наделенный многими талантами и артистизмом — неудивительно, что это имя веками держится в топе самых употребительных в Украине. Когда празднуют день ангела Сергея по новому и старому календарю, о значении имени и характере — читай в материале.

День ангела Сергея 2026 по старому и новому церковному календарю

Именины Сергея в святцах встречаются ежемесячно и по несколько раз.

Даты дня ангела Сергея в декабре и январе по новому календарю: 2, 5, 7, 10, 17, 18 декабря и 2, 14 января.

По старому календарю: 2, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 30, 31 декабря и 15, 27 января. В феврале дней ангела Сергея нет.

Весной День ангела Сергея отмечают в следующие даты по новоюлианскому (новому) календарю: 22 марта, 24-25 апреля, 13, 19, 24 мая. По старому календарю День Сергея приходится на такие весенние даты: 4 апреля, 7-8 и 26 мая.

Летом именины Сергея будут приходиться на следующие даты по новому календарю: 13, 18, 28 июня, 5, 26, 28, 31 июля, а также 6 и 12 августа.

По старому церковному календарю именины Сергея отмечают 1, 6, 26 июня, 1, 11, 18 июля и 8, 10, 13, 19, 25 августа.

День ангела Сергея осенью по новому календарю: 11, 24, 25, 26, 28 сентября, 7, 10, 16, 18, 19, 21, 31 октября и 1, 3, 7, 14, 15, 17, 19, 27, 28! А по старому — 24 сентября, 7, 8, 10, 11, 20, 23, 29, 31 октября и 1, 3, 13, 14, 16, 20, 27, 28, 30 ноября! Чуть ли не каждый день!

День ангела Сергея: значение имени

История имени Сергей имеет несколько версий: говорят, так звали римских патрициев из рода Sergius, которые вели свою родословную от троянцев. В переводе с латыни это имя означает “высокий или знатный”.

А вот по следующей версии, Сергий — это осовремененная форма устаревшего имени Сергий (с ударением на первом слоге), которое переводится как слуга Бога.

Считается, что владельцы этого имени наделены талантом к общению, они искренни, общительны и открыты миру. Способны к глубоким чувствам, но бывают непредсказуемыми в отношениях.

У Сергея есть талант управлять людьми: он легко находит новые идеи и старается тщательно отобрать тех, кто будет воплощать их в жизнь.

Для работодателя Сергей — ценный работник: он добросовестный и щепетильный, в работе ценит порядок и дисциплину.

Свои чувства — особенно негативные — он пытается держать в себе. Ему гораздо приятнее действовать, чем открыто проявлять эмоции. Его несложно обидеть, даже мелочь может испортить Сергею настроение.

С собственными проблемами такой мужчина справится сам, не полагаясь ни на кого. Хотя сам предан друзьям и всегда готов оказать помощь. Он имеет талант найти выход из труднейшего положения, может оценить и целое, и уделить внимание деталям.

Из Сергеев выходят лучшие родители и мужья, в спутницы жизни они выбирают спокойных и уравновешенных женщин.

В браке прислушиваются к жене, но имеют и свое мнение.

С Днем ангела Сергея: приветствие своими словами

Сергей, желаю тебе любить и быть любимым, всегда чувствовать уверенность и не терять контроль над собой. Пусть покой станет твоей сильной стороной. Прими поздравления со своим праздником, днем ​​ангела!

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С Днем ангела, Сергей! Пусть перед тобой отступает ложь, пусть обходят тебя все невзгоды. Счастья, здоровья и радостных дней!

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Сергей, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю, чтобы в кругу своих близких и родных ты всегда чувствовал себя тепло и надежно. Пусть не страшен будет ветер перемен, а в жизни всегда все будет хорошо. С праздником тебя!

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Сергей, прими поздравление с днем ​​твоего ангела! Желаю тебе всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, сильным и решительным, счастливым и любимым мужчиной. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе!

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Поздравляю с днем ​​ангела! Желаю крепкого здоровья и оптимизма души, уважения друзей и любви родных, невероятных успехов и личных достижений, большой удачи и отменного мужества!

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