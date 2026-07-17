Стиль жизни Еда и рецепты

Можно ли есть сырую кукурузу, и что это: суперфуд или опасный эксперимент

Ольга Петухова, редактор сайта 17 июля 2026, 18:00 3 мин.
можно ли есть сырую кукурузу
Фото Pexels

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