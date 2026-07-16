Огурцы по-фински на зиму: хрустящие, кисло-сладкие и невероятно ароматные

Эта закуска покоряет с первого кусочка, а готовится проще простого!
Огурцы по-фински на зиму: рецепт Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Вода — 850 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 25 г
- Уксус (9%) — 100 мл
- Семена горчицы — 1 ч. л.
- Кориандр — ½ ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления
- Огурцы моем и замачиваем в холодной фильтрованной воде на 2 часа. После этого срезаем хвостики и режем плоды на крупные бочонки (маленькие — просто пополам).
- В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, горчицу, кориандр и лавровый лист. Доводим до кипения, а затем вливаем уксус.
- Кладем огурцы в маринад и варим всего 5 минут. Как только они начнут менять цвет на оливковый — пора снимать с огня.
- Быстро раскладываем горячие огурцы по стерилизованным банкам, заливаем рассолом и закатываем стерильными крышками.
Огурцы по-фински: лайфхаки для хрусткости
- Секрет хруста: замачивание в ледяной воде — это обязательный шаг! Огурцы насыщаются влагой и останутся упругими даже после варки. По возможности добавь в воду несколько кубиков льда.
- Выбирай небольшие, плотные огурцы с пупырышками. Гладкие салатные сорта для этого рецепта не подходят — они станут мягкими.
- Не переваривай! Следи за цветом: как только зеленая кожура потускнеет — сразу выключай огонь, иначе потеряешь фирменный финский хруст.
- Если любишь пряные нотки, смело добавляй в маринад веточку свежего укропа или несколько кусочков очищенного корня хрена.
Огурцы по-фински на зиму: почему у рецепта такое название
Для скандинавской, и в частности финской кухни, характерно сочетание сладких, кислых и пряных ноток в маринадах.
Если в нашей консервации преобладают соль, чеснок и укроп, то в финском варианте пропорция сахара и уксуса значительно выше.
Большое количество сахара и обязательное использование семян горчицы — это классический финский рецепт.
Интересно, что в Финляндии очень популярны быстрые маринованные огурцы. Их режут довольно крупно — большими кружочками или бочонками — и почти не кипятят в маринаде.
Или просто заливают кипящим кисло-сладким рассолом и закрывают. Это позволяет им изменить цвет, напитаться ароматом специй и при этом сохранить свой знаменитый хруст.
Источник рецепта: Klopotenko.com.
Источник фото: Рinterest.
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