Огурцы по-фински на зиму: хрустящие, кисло-сладкие и невероятно ароматные

Эта закуска покоряет с первого кусочка, а готовится проще простого!

Огурцы по-фински на зиму: рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Вода — 850 мл

Сахар — 100 г

Соль — 25 г

Уксус (9%) — 100 мл

Семена горчицы — 1 ч. л.

Кориандр — ½ ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Огурцы моем и замачиваем в холодной фильтрованной воде на 2 часа. После этого срезаем хвостики и режем плоды на крупные бочонки (маленькие — просто пополам). В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, горчицу, кориандр и лавровый лист. Доводим до кипения, а затем вливаем уксус. Кладем огурцы в маринад и варим всего 5 минут. Как только они начнут менять цвет на оливковый — пора снимать с огня. Быстро раскладываем горячие огурцы по стерилизованным банкам, заливаем рассолом и закатываем стерильными крышками.

Огурцы по-фински: лайфхаки для хрусткости

Секрет хруста: замачивание в ледяной воде — это обязательный шаг! Огурцы насыщаются влагой и останутся упругими даже после варки. По возможности добавь в воду несколько кубиков льда.

Выбирай небольшие, плотные огурцы с пупырышками. Гладкие салатные сорта для этого рецепта не подходят — они станут мягкими.

Не переваривай! Следи за цветом: как только зеленая кожура потускнеет — сразу выключай огонь, иначе потеряешь фирменный финский хруст.

Если любишь пряные нотки, смело добавляй в маринад веточку свежего укропа или несколько кусочков очищенного корня хрена.

Огурцы по-фински на зиму: почему у рецепта такое название

Для скандинавской, и в частности финской кухни, характерно сочетание сладких, кислых и пряных ноток в маринадах.

Если в нашей консервации преобладают соль, чеснок и укроп, то в финском варианте пропорция сахара и уксуса значительно выше.

Большое количество сахара и обязательное использование семян горчицы — это классический финский рецепт.

Интересно, что в Финляндии очень популярны быстрые маринованные огурцы. Их режут довольно крупно — большими кружочками или бочонками — и почти не кипятят в маринаде.

Или просто заливают кипящим кисло-сладким рассолом и закрывают. Это позволяет им изменить цвет, напитаться ароматом специй и при этом сохранить свой знаменитый хруст.

Источник рецепта: Klopotenko.com.

Источник фото: Рinterest.

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