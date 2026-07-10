Огурцы с шампиньонами на зиму: двойная вкуснота в одной банке

На дворе лето, но и зима примчится скоро, а это значит, что пора делать закрутки. Если классические маринованные огурцы тебе уже немного надоели и душе хочется эксперимента, держи абсолютный хит сезона — хрустящие огурцы с шампиньонами в одной банке от фудблогера Любови Федюкевич.

Открываешь зимой одну баночку, а там сразу и сочный огурец, и упругий маринованный грибочек к картошке. Двойная вкуснота!

Огурцы с шампиньонами на зиму: рецепт на 4 литровые банки

Ингредиенты

Огурцы (средние) — 2,5 кг

Шампиньоны — 1 кг

Лук — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика (по одному на банку)

Острый красный перец — половина стручка

Листья хрена, смородины (8 шт.), стебли сельдерея (4 шт.) и зонтики укропа (4 шт.)

Для маринада (на 1 литр воды):

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Уксус — 120–125 мл

Всего нам понадобится примерно 2 литра воды.

Способ приготовления консервированных огурцов с шампиньонами на зиму

Сначала несколько советов: огурцы нужно мыть не просто тщательно, а с пристрастием — полностью очищай с них все колючки и шипы. И обязательно срезай хвостики с обеих сторон.

Чтобы шампиньоны в банке оставались светлыми, красивыми и упругими, перед маринованием провари их 5 минут в воде с добавлением лимонной кислоты (из расчета половина чайной ложки на 1 литр воды).

А теперь к делу, консервируем:

На дно каждой чистой литровой баночки отправляем зелень (хрен, смородину, сельдерей, укроп), нарезанный кружочками лук и один раздавленный зубчик чеснока для максимального аромата. Пока шампиньоны варятся свои законные 5 минут в лимонной воде, подготовьте огурцы (помойте, избавьте от колючек и хвостиков). Начинаем творческое заполнение. Чередуй в банках огурцы и проваренные грибы, добавляя кусочки острого перца для пикантной остроты. Варим маринад: доводим воду до кипения, добавляем соль, сахар и уксус. Кипящим маринадом заливаем наши овощно-грибные смеси. Ставим банки стерилизоваться на 10–12 минут, после чего герметично закручиваем крышками.

Теперь отправляем баночки отдыхать под теплое одеяло до полного остывания. Зимой этот овощно-грибной микс точно станет главной звездой вашего стола! Приятного аппетита!

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Источник фото: Рinterest.

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