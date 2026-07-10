Огурцы с шампиньонами на зиму: двойная вкуснота в одной банке

На дворе лето, но и зима примчится скоро, а это значит, что пора делать закрутки. Если классические маринованные огурцы тебе уже немного надоели и душе хочется эксперимента, держи абсолютный хит сезона — хрустящие огурцы с шампиньонами в одной банке от фудблогера Любови Федюкевич.
Открываешь зимой одну баночку, а там сразу и сочный огурец, и упругий маринованный грибочек к картошке. Двойная вкуснота!
Огурцы с шампиньонами на зиму: рецепт на 4 литровые банки
Ингредиенты
- Огурцы (средние) — 2,5 кг
- Шампиньоны — 1 кг
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика (по одному на банку)
- Острый красный перец — половина стручка
- Листья хрена, смородины (8 шт.), стебли сельдерея (4 шт.) и зонтики укропа (4 шт.)
Для маринада (на 1 литр воды):
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Уксус — 120–125 мл
Всего нам понадобится примерно 2 литра воды.
Способ приготовления консервированных огурцов с шампиньонами на зиму
Сначала несколько советов: огурцы нужно мыть не просто тщательно, а с пристрастием — полностью очищай с них все колючки и шипы. И обязательно срезай хвостики с обеих сторон.
Чтобы шампиньоны в банке оставались светлыми, красивыми и упругими, перед маринованием провари их 5 минут в воде с добавлением лимонной кислоты (из расчета половина чайной ложки на 1 литр воды).
А теперь к делу, консервируем:
- На дно каждой чистой литровой баночки отправляем зелень (хрен, смородину, сельдерей, укроп), нарезанный кружочками лук и один раздавленный зубчик чеснока для максимального аромата.
- Пока шампиньоны варятся свои законные 5 минут в лимонной воде, подготовьте огурцы (помойте, избавьте от колючек и хвостиков).
- Начинаем творческое заполнение. Чередуй в банках огурцы и проваренные грибы, добавляя кусочки острого перца для пикантной остроты.
- Варим маринад: доводим воду до кипения, добавляем соль, сахар и уксус.
- Кипящим маринадом заливаем наши овощно-грибные смеси. Ставим банки стерилизоваться на 10–12 минут, после чего герметично закручиваем крышками.
Теперь отправляем баночки отдыхать под теплое одеяло до полного остывания. Зимой этот овощно-грибной микс точно станет главной звездой вашего стола! Приятного аппетита!
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Источник фото: Рinterest.
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