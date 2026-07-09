Кабачки с сардиной на зиму: вкусный салат, который исчезает со стола первым

Если ты считаешь, что кабачками на зиму уже никого не удивить, этот рецепт салата кардинально изменит твоё мнение!

Летние овощи и ароматная рыбка создают отличный кулинарный тандем! Овощи пропитаются пикантным томатно-рыбным соусом, и у тебя получится сытная, густая закуска, которая зимой станет настоящей палочкой-выручалочкой — хоть на ужин, хоть на обед.

Открыл баночку — и готовый гарнир к горячей картошке, пюре или спагетти. Настоящая вкуснятина, которая разлетится на ура!

Кабачки с сардиной на зиму: рецепт

Ингредиенты

Кабачки (нарезанные кубиками) — 2,5 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Сардина в масле — 2 банки

Томатная паста — 350 мл

Растительное масло — 300 мл

Сахар — 1 стакан

Соль — 3 ст. л.

Красный молотый перец — 1 ч. л. (для лёгкой остроты)

Уксус — 100 мл

Способ приготовления кабачков с сардиной на зиму

Натри морковь на крупной тёрке, а лук и очищенные кабачки нарежь аккуратными кубиками. Сардины достань из банок и слей лишнее масло. В большой глубокой кастрюле разогрей всё количество масла. Сначала отправь туда морковь и готовь до полуготовности. Затем добавь лук и обжаривай всё около 10 минут. Добавь к овощам томатную пасту. Как только масса начнёт кипеть, выложи кусочки сардины, всыпь соль, сахар и перец. Уменьши огонь и туши всю эту вкуснятину 30 минут, периодически помешивая. Влей уксус и оставь салат томиться на плите ещё на 20 минут. Овощи должны стать мягкими, а соус — однородным. Горячую закуску разложи по заранее стерилизованным банкам, плотно закатай ключом, переверни вверх дном и тепло укутай одеялом до полного остывания.

Зимой ты точно скажешь себе: спасибо!

И лови ещё один рецепт с томатом: кабачки с соусом сацебели на зиму — ароматная закрутка, которую захочется повторить.

Источник главного фото: Рinterest.

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