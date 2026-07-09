Кабачки с сардиной на зиму: вкусный салат, который исчезает со стола первым

Если ты считаешь, что кабачками на зиму уже никого не удивить, этот рецепт салата кардинально изменит твоё мнение!
Летние овощи и ароматная рыбка создают отличный кулинарный тандем! Овощи пропитаются пикантным томатно-рыбным соусом, и у тебя получится сытная, густая закуска, которая зимой станет настоящей палочкой-выручалочкой — хоть на ужин, хоть на обед.
Открыл баночку — и готовый гарнир к горячей картошке, пюре или спагетти. Настоящая вкуснятина, которая разлетится на ура!
Кабачки с сардиной на зиму: рецепт
Ингредиенты
- Кабачки (нарезанные кубиками) — 2,5 кг
- Морковь — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Сардина в масле — 2 банки
- Томатная паста — 350 мл
- Растительное масло — 300 мл
- Сахар — 1 стакан
- Соль — 3 ст. л.
- Красный молотый перец — 1 ч. л. (для лёгкой остроты)
- Уксус — 100 мл
Способ приготовления кабачков с сардиной на зиму
- Натри морковь на крупной тёрке, а лук и очищенные кабачки нарежь аккуратными кубиками. Сардины достань из банок и слей лишнее масло.
- В большой глубокой кастрюле разогрей всё количество масла. Сначала отправь туда морковь и готовь до полуготовности. Затем добавь лук и обжаривай всё около 10 минут.
- Добавь к овощам томатную пасту. Как только масса начнёт кипеть, выложи кусочки сардины, всыпь соль, сахар и перец. Уменьши огонь и туши всю эту вкуснятину 30 минут, периодически помешивая.
- Влей уксус и оставь салат томиться на плите ещё на 20 минут. Овощи должны стать мягкими, а соус — однородным.
- Горячую закуску разложи по заранее стерилизованным банкам, плотно закатай ключом, переверни вверх дном и тепло укутай одеялом до полного остывания.
Зимой ты точно скажешь себе: спасибо!
И лови ещё один рецепт с томатом: кабачки с соусом сацебели на зиму — ароматная закрутка, которую захочется повторить.
Источник главного фото: Рinterest.
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