В Украине изменяют правила выдачи водительского удостоверения: что нужно знать

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

По его словам, главная цель нововведений — постепенно привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.

На какой срок будут выдавать водительское удостоверение

Согласно новым правилам, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства. Так, водители мотоциклов и легковых автомобилей категорий А1, А, В, В1 и ВЕ будут получать удостоверение сроком на 15 лет.

В то же время для водителей грузового и пассажирского транспорта категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т документ будут выдавать на 5 лет.

Что изменится при обмене водительских прав

После возобновления обязательных медицинских осмотров именно регулярное подтверждение состояния здоровья станет одним из условий обмена водительского удостоверения. Для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов медицинский осмотр будет проводиться при замене удостоверения каждые 15 лет.

Водители, занимающиеся пассажирскими или грузовыми перевозками, будут проходить медицинский осмотр каждые пять лет. В МВД объясняют, что это связано с повышенным уровнем ответственности таких водителей на дорогах.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что водительские удостоверения, которые уже были выданы, остаются действительными до окончания срока, указанного в документе.

Кроме того, при плановом обмене водительского удостоверения повторно сдавать теоретический или практический экзамен не нужно, если иное не предусмотрено законодательством. Новые правила вступят в силу со дня официального опубликования соответствующего постановления правительства.

Однако случаются ситуации, когда даже опытным водителям бывает непросто. Читай, как безопасно ездить в условиях низкой видимости.

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