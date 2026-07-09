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В Украине изменяют правила выдачи водительского удостоверения: что нужно знать

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июля 2026, 14:00 2 мин.
В Украине изменяют правила выдачи водительского удостоверения: что ждет водителей
Фото Pexels

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