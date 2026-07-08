Саммит НАТО в Анкаре 2026: заявление Зеленского о Patriot, новые соглашения и ожидаемая встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит серию международных переговоров на полях саммита НАТО в Анкаре. Одними из главных тем встреч стали усиление украинской противовоздушной обороны, новые оборонные договоренности с партнерами и координация дальнейшей поддержки Украины.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: заявление Зеленского о ракетах для Patriot

По информации издания Sky News, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент Украины подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается как можно более быстрое получение дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По словам Владимира Зеленского, украинская сторона рассчитывает на реализацию программы PURL, которая позволит получать ракеты PAC-2 и PAC-3 из США.

Президент сообщил, что именно этот вопрос станет одним из ключевых во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: результаты встреч с партнерами

Отдельные переговоры Зеленский провел с двухпартийной делегацией Конгресса США. Украинский президент проинформировал американских законодателей о критической нехватке ракет для систем Patriot и последствиях российских ракетных ударов по украинским городам.

Также стороны обсудили перспективы дипломатического урегулирования войны, дальнейшую военную помощь Украине и законопроект об усилении санкций против России.

Во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой обсуждалось дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском союзе. Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее открыть оставшиеся переговорные кластеры и получить четкие сигналы поддержки со стороны ЕС.

С председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони глава государства обсудил развитие европейской системы противоракетной обороны, дополнительные поставки ракет к системам ПВО и координацию совместных оборонных проектов.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: новые оборонные договоренности

Одним из ключевых событий саммита стало подписание нескольких международных оборонных соглашений. Украина и Нидерланды заключили полноценное соглашение Drone Deal, предусматривающее развитие совместного производства беспилотников, обмен технологиями, расширение экспорта вооружения и сотрудничество между оборонными предприятиями.

Позже аналогичное соглашение подписали Украина и Дания. Кроме того, к международной инициативе Drone Deal присоединилась и Эстония. Таким образом количество стран-партнеров, поддерживающих программу, продолжает увеличиваться.

Еще одним результатом саммита стало подписание США, Польшей, Германией, Нидерландами и Швецией соглашения о создании в Европе сервисного центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot.

Новый центр должен ускорить ремонт, техническое обслуживание и возвращение ракет к боевому применению, что особенно важно на фоне стремительно растущего спроса на эти системы противовоздушной обороны.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: заявления европейских лидеров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники планируют подтвердить долгосрочную поддержку Украины на 2026–2027 годы на общую сумму 140 миллиардов евро.

По его словам, Россия не имеет шансов достичь своих военных целей, а международная поддержка Украины будет продолжаться.

Краткие переговоры Зеленский также провел с президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны договорились согласовать графики для проведения отдельной двусторонней встречи.

Также о намерении провести отдельные переговоры с Зеленским заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. Он подчеркнул, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет право защищать свою территориальную целостность, хотя Будапешт по-прежнему не планирует передавать Киеву вооружение.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: встреча Зеленского и Трампа

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Анкаре президенты Украины и США также сделали первые заявления для печати.

Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. По его словам, этот вопрос стал одной из тем переговоров с Владимиром Зеленским.

– Одна из вещей, о которых мы будем говорить. Мы собираемся дать вам лицензию на производство ракет Patriot. Это достаточно круто. Правда? – сказал Трамп Зеленскому, обсуждая задержки со снабжением ракет американского производства.

Американский лидер отметил, что такую ​​возможность ему подсказали его советники, отметив, что реализация такого решения была бы важным шагом в развитии оборонного сотрудничества между странами.

Кроме того, Трамп заявил, что со времени их встречи в Овальном кабинете отношения между ним и президентом Украины стали значительно лучше.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что нынешние переговоры не завершение, а лишь начало дальнейшего сотрудничества. Дональд Трамп согласился с этой оценкой, отметив, что впереди стороны еще много совместной работы.

Ранее мы рассказывали, сколько стран входит в НАТО, и опубликовали полный список членов Североатлантического альянса.

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