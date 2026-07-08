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Саммит НАТО в Анкаре 2026: заявление Зеленского о Patriot, новые соглашения и ожидаемая встреча с Трампом

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 17:00 4 мин.
Саммит Нато в Анкаре 2026
Фото Сайт президента Украины

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