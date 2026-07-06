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Саммит НАТО в Анкаре 2026: чего ожидают от встречи Зеленского и Трампа

Ольга Петухова, редактор сайта 06 июля 2026, 13:00 3 мин.
саммит нато в анкаре
Фото Instagram

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