Саммит НАТО в Анкаре 2026: чего ожидают от встречи Зеленского и Трампа

7–8 июля 2026 года столица Турции, Анкара, станет центром мировой политики — здесь, в Президентском комплексе Бештепе, состоится очередной саммит НАТО.

Эта встреча лидеров 32 стран Альянса и партнеров проходит в критический момент для европейской безопасности. Какие вопросы будут рассматриваться и встретятся ли на полях саммита Владимир Зеленский и Дональд Трамп — в материале.

Саммит НАТО в Анкаре 2026: программа мероприятия

Главное внимание союзников на саммите в Анкаре будет приковано к войне России против Украины, укреплению обороноспособности Альянса и переговорам между мировыми лидерами.

Официальная программа предусматривает, что 7 июля пройдут встречи министров иностранных дел и обороны, а также заседание Совета НАТО – Украина.

Параллельно стартует Форум оборонной промышленности (NSDIF26) — крупнейший в истории НАТО, где сотни компаний, в том числе из Украины, подпишут контракты на совместное производство и закупку оружия.

Вечером 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет лидеров государств на официальном ужине.

8 июля запланированы церемония открытия саммита, пленарное заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и итоговая пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Среди вопросов саммита главными считаются оценка выполнения странами-членами исторического плана по увеличению оборонных бюджетов до 5% ВВП.

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Саммит НАТО в Анкаре 2026: состоится ли встреча Зеленского и Трампа

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа запланирована на среду, 8 июля.

Этому предшествовал их телефонный разговор 4 июля, во время которого лидеры обсудили дипломатические усилия по завершению войны.

Также Трамп провел продолжительный разговор с Владимиром Путиным. Он не оставляет надежды достичь мирного соглашения и планирует обсудить с Владимиром Зеленским конкретные шаги по прекращению боевых действий, а после этого снова провести переговоры с Кремлем.

Какие решения по Украине ожидаются на саммите НАТО в Анкаре

Вступление Украины в Альянс не прогнозируется, НАТО подтвердит необратимость евроатлантического пути Украины. Будут приняты конкретные решения по Украине:

Новые взносы в программу PURL: страны-партнеры планируют выделить дополнительные средства на закупку американского вооружения для ВСУ, прежде всего ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Саммит закрепит ведущую роль новой структуры НАТО по анализу, подготовке и обеспечению безопасности Украины, которая планирует поддержку ВСУ на 24 месяца вперед.

Ранее мы рассказывали, сколько стран входит в НАТО, и приводили полный список членов Североатлантического альянса.

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