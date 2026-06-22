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Лишение Зеленского ордена Белого Орла: что об этом говорит президент Украины

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июня 2026, 12:30 6 мин.
Зеленський орден белого орла
Фото Сайт президента Украины

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