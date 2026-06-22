Лишение Зеленского ордена Белого Орла: что об этом говорит президент Украины

Польский президент Кароль Навроцкий принял беспрецедентное решение в истории двусторонних отношений, отменив награждение украинского лидера высшей государственной наградой Польши. Этот шаг спровоцировал настоящее дипломатическое землетрясение.

В знак протеста от польских орденов массово отказались бывшие президенты Украины, дипломаты и руководители силовых ведомств. Сам глава Украинского государства отправил награду обратно по почте, жестко прокомментировав действия соседей.

Почему Зеленский вернул орден Белого Орла

Президент Украины убежден, что польский лидер разжигает ненависть к украинцам исключительно ради собственных политических рейтингов. Об этом глава государства сказал в интервью для телемарафона Единые новости, такие действия являются повторением ошибок бывшего премьера Венгрии.

— Я считаю, что после того, как он принял это решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет поднятия ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, и считаю, что закончится плохо, — подчеркнул Зеленский.

Попытки зарабатывать политические дивиденды на ненависти к соседнему народу абсолютно ошибочны, подчеркнул украинский лидер. В интервью он отметил, что после принятия этого решения польский президент продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет поднятия настроений ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, это плохая история, и она закончится плохо, подчеркнул он.

Глава государства открыто связал эти события с подготовкой к выборам премьер-министра Польши, которые должны состояться в 2027 году. По его словам, партия Навроцкого пытается опередить политическую силу Дональда Туска.

Также было раскрыто, почему Зеленский вернул орден белого орла обратно в Варшаву. Он напомнил, что в 2023 году эта награда вручалась в знак уважения ко всему украинскому народу и армии, которая сейчас защищает Европу.

А поскольку польская сторона требовала от него вмешательства во внутренние дела украинского войска, зеленский орден белого орла упаковал и отправил по почте обратно.

Чтобы понять, почему забрали у Зеленского орден, нужно вернуться к событиям конца мая. Тогда украинский президент подписал указ, которым присвоил Отдельному центру специальных операций Север почетное наименование в честь Героев УПА. Это решение базировалось на непосредственной просьбе самих военных.

Варшава отреагировала резко.

Президент Польши Кароль Навроцкий в специальном видеообращении заявил, что существуют границы, которые в польско-украинских отношениях переходить нельзя.

Он ультимативно требовал отменить этот указ. Когда Киев отказался диктовать своим солдатам, как им называть свои подразделения, польская сторона пошла на радикальный шаг.

Именно нежелание Украины подчиняться указаниям относительно собственной истории стало главной причиной того, почему зеленского лишили ордена белого орла.

Орден Белого Орла: кто еще отказался от награды

Решение Кароля Навроцкого вызвало эффект домино в украинском политикуме. Бывшие руководители государства один за другим начали возвращать свои награды в знак солидарности.

Третий Президент Украины Виктор Ющенко на своей публичной странице заявил, что отказывается от Ордена Белого Орла. Он вспомнил свои совместные визиты с Лехом Качиньским к местам трагедий и искренние слезы искупления, подчеркнув, что настоящее примирение строилось на уважении, которое нынешнее руководство Польши разрушает.

Леонид Кучма также обнародовал заявление. Он сообщил, что возвращает орден, полученный еще в 1997 году. Кучма напомнил об исторической формуле примирения Прощаем и просим прощения, которую он согласовывал с Александром Квасьневским при посредничестве Папы Иоанна Павла Второго. Не для того Украина приняла бой от России, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю, резюмировал Кучма.

Петр Порошенко в своей публикации в социальных сетях процитировал Дональда Туска и Радослава Сикорского о том, что от исторических споров выигрывает только Москва.

Порошенко подчеркнул, что незаконным антиконституционным решением украинской власти он лишен государственных наград дома, но все равно отказывается от Ордена Белого Орла как жест в ответ на решение Навроцкого, хотя его уважение к польскому народу остается неизменным.

Волну поддержали и действующие должностные лица. Министр иностранных дел Андрей Сибига в своем официальном комментарии назвал действия Варшавы стратегической ошибкой и сообщил, что возвращает Командорский крест со звездой.

Он отметил, что эмоции взяли верх в Варшаве, заставив политиков идти на пренебрежительные шаги в отношении Украинского государства.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста. В своем заявлении он подчеркнул, что Украина не указывает ни одному другому народу, как учить его историю, и оставляет за собой право на собственную национальную память.

Аналогично поступили заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, посол Украины в Польше Василий Боднар и экс-посол Василий Зварыч.

В своих открытых обращениях они подчеркнули, что союзничество не может строиться на унижении и попытках навязать комплексы коллективной вины.

Зварыч детально напомнил о тяжелых страницах истории, включая пацификацию, лагерь в Березе-Картузской и операцию Висла, отметив, что Армия Крайова, в отличие от УПА, была официальной структурой польского правительства, и польское общество также должно быть готово к честному разговору о своих преступлениях.

Зеленский отправил орден Новой Почтой: детали

Как стало известно, свой орден и все сопроводительные документы Владимир Зеленский просто упаковал и отправил в Польшу обычной посылкой через отделение Новой почты.

Чтобы объективно оценить ситуацию, нужно понимать, что орден Белого Орла — это старейшая и высшая награда Республики Польша. Однако, если проанализировать, орден белого орла у кого есть на сегодняшний день, возникает много вопросов относительно ее репутации.

В украинском информационном пространстве уже обратили внимание на сомнительный список награжденных. Любой исследователь, который возьмется проверять, кто получал орден белого орла без звездочек с источниками всеми доступными в архивах, найдет там откровенных диктаторов и врагов Украины.

Как отметили в украинских дипломатических кругах и подтвердил Кирилл Буданов, эта награда до сих пор официально принадлежит итальянскому фашистскому диктатору Бенито Муссолини. Кроме того, ее не забирали у российской императрицы Екатерины Второй и у откровенного лоббиста путинского режима Герхарда Шредера.

Напомним, что Украина будет учить Польшу сбивать Шахеды: Туск о сотрудничестве.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!