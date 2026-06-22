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Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: що про це говорить президент України

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Червня 2026, 12:30 5 хв.
Зеленський орден білого орла
Фото Сайт президента України

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