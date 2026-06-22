Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: що про це говорить президент України

Польський президент Кароль Навроцький ухвалив безпрецедентне рішення в історії двосторонніх відносин, скасувавши нагородження українського лідера найвищою державною відзнакою Польщі. Цей крок спровокував справжній дипломатичний землетрус.

На знак протесту від польських орденів масово відмовилися колишні президенти України, дипломати та керівники силових відомств. Сам глава Української держави відправив нагороду назад поштою, жорстко прокоментувавши дії сусідів.

Чому Зеленський повернув орден Білого Орла

Президент України переконаний, що польський лідер розпалює ненависть до українців виключно заради власних політичних рейтингів. А такі дії є повторенням помилок колишнього прем’єра Угорщини. Про це глави держави сказав в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини.

— Цим рішенням він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття ненависті до українців. Це те, що робив Орбан, і вважаю, що воно закінчиться погано, — наголосив Зеленський.

Спроби заробляти політичні дивіденди на ненависті до сусіднього народу є абсолютно хибними, підкреслив український лідер.

Глава держави відкрито пов’язав ці події з підготовкою до виборів прем’єр-міністра Польщі, які мають відбутися у 2027 році. За його словами, партія Навроцького намагається випередити політичну силу Дональда Туска.

Також було розкрито, чому Зеленський повернув орден Білого Орла до Варшави. Він нагадав, що у 2023 році ця нагорода вручалася на знак поваги до всього українського народу та армії, яка зараз захищає Європу.

А оскільки польська сторона вимагала від нього втручання у внутрішні справи українського війська, Зеленський орден Білого Орла спакував та надіслав поштою назад.

Щоб зрозуміти, чому забрали в Зеленського орден, потрібно повернутися до подій кінця травня. Тоді український президент підписав указ, яким присвоїв Окремому центру спеціальних операцій Північ почесне найменування на честь Героїв УПА. Це рішення базувалося на безпосередньому проханні самих військових.

Варшава відреагувала різко.

Президент Польщі Кароль Навроцький у спеціальному відеозверненні заявив, що існують межі, які в польсько-українських відносинах переходити не можна.

Він ультимативно вимагав скасувати цей указ. Коли Київ відмовився диктувати своїм солдатам, як їм називати свої підрозділи, польська сторона пішла на радикальний крок.

Саме небажання України підкорятися вказівкам щодо власної історії стало головною причиною того, чому Зеленського позбавили ордена Білого Орла.

Орден Білого Орла: хто ще відмовився від нагороди

Рішення Кароля Навроцького викликало ефект доміно в українському політикумі. Колишні очільники держави один за одним почали повертати свої нагороди на знак солідарності.

Третій Президент України Віктор Ющенко на своїй публічній сторінці заявив, що відмовляється від ордена Білого Орла. Він згадав свої спільні візити з Лехом Качинським до місць трагедій та щирі сльози спокути, наголосивши, що справжнє примирення будувалося на повазі, яку нинішнє керівництво Польщі руйнує.

Леонід Кучма також оприлюднив заяву. Він повідомив, що повертає орден, отриманий ще у 1997 році. Кучма нагадав про історичну формулу примирення Прощаємо і просимо прощення, яку він узгоджував з Олександром Кваснєвським за посередництва Папи Івана Павла Другого. Не для того Україна прийняла бій від Росії, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію, резюмував Кучма.

Петро Порошенко у своєму дописі у соціальних мережах процитував Дональда Туска та Радослава Сікорського, які заявили, що від історичних суперечок виграє лише Москва.

Порошенко підкреслив, що незаконним антиконституційним рішенням української влади він позбавлений державних нагород вдома, але все одно відмовляється від ордена Білого Орла у відповідь на рішення Навроцького, хоча його повага до польського народу залишається незмінною.

Хвилю підтримали і чинні посадовці. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму офіційному коментарі назвав дії Варшави стратегічною помилкою та повідомив, що повертає Командорський хрест із зіркою.

Він зазначив, що емоції взяли гору у Варшаві, змусивши політиків іти на зневажливі кроки щодо Української держави.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста. У своїй заяві він наголосив, що Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію, і залишає за собою право на власну національну пам’ять.

Аналогічно вчинили заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар та експосол Василь Зварич.

У своїх відкритих зверненнях вони наголосили, що союзництво не може будуватися на приниженні та спробах нав’язати комплекси колективної провини.

Зварич детально нагадав про важкі сторінки історії, зокрема пацифікацію, табір у Березі Картузькій та операцію Вісла, зазначивши, що Армія Крайова, на відміну від УПА, була офіційною структурою польського уряду, і польське суспільство також має бути готовим до чесної розмови про свої злочини.

Зеленський надіслав орден Новою Поштою: деталі

Як стало відомо, свій орден та всі супровідні документи Володимир Зеленський відправив до Польщі звичайною посилкою через відділення Нової пошти.

Орден Білого Орла: в кого є на сьогодні

В українському інформаційному просторі вже звернули увагу на сумнівний список нагороджених. Будь-який дослідник, який візьметься перевіряти, хто отримував орден Білого Орла, знайде там справжніх диктаторів та ворогів України.

Як зазначили в українських дипломатичних колах та підтвердив Кирило Буданов, ця відзнака досі офіційно належить італійському фашистському диктатору Беніто Муссоліні. Крім того, її не забирали у російської імператриці Катерини Другої та у відвертого лобіста путінського режиму Герхарда Шредера.

Нагадаємо, що Україна вчитиме Польщу збивати Шахеди: Туск про співпрацю.

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