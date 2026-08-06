Для тебе Освіта

Вступ до аспірантури 2026: у МОН озвучили нові дати подання заяви та іспитів

Марина Слизовська 06 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Вступ аспірантура 2026
Фото Pexels

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