Вступ до аспірантури 2026: у МОН озвучили нові дати подання заяви та іспитів

В Україні продовжили строки вступної кампанії до аспірантури, тож подавати заяви для участі в конкурсному доборі та реєструватися на вступний іспит зі спеціальності тепер можна до 7 вересня включно.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки (МОН).
Вступ до аспірантури 2026: дати подання заяви та іспитів
Вступ до аспірантури 2026 відбуватиметься в нові терміни. Міносвіти оприлюднило оновлений графік вступної кампанії в аспірантуру, згідно якого вступники матимуть більше часу для подання заяв і проходження іспитів:
- 7 вересня до 18:00 — подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;
- 8–21 вересня — вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання;
- з 22 вересня — надання рекомендацій до зарахування;
- до 26 вересня — оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;
- до 28 вересня — зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.
У Міноосвіти також повідомили, що додатковий набір на контрактні місця за заочною/вечірньою формою навчання може розпочатися не раніше ніж 29 вересня. Зарахування має відбутися не пізніше ніж 15 жовтня.
Раніше ми писали, коли будуть результати вступу 2026: дати для бакалаврату і магістратури.
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