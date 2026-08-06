Вступ до аспірантури 2026: у МОН озвучили нові дати подання заяви та іспитів

В Україні продовжили строки вступної кампанії до аспірантури, тож подавати заяви для участі в конкурсному доборі та реєструватися на вступний іспит зі спеціальності тепер можна до 7 вересня включно.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки (МОН).

Вступ до аспірантури 2026: дати подання заяви та іспитів

Вступ до аспірантури 2026 відбуватиметься в нові терміни. Міносвіти оприлюднило оновлений графік вступної кампанії в аспірантуру, згідно якого вступники матимуть більше часу для подання заяв і проходження іспитів:

7 вересня до 18:00 — подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

— подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності; 8–21 вересня — вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання;

— вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання; з 22 вересня — надання рекомендацій до зарахування;

— надання рекомендацій до зарахування; до 26 вересня — оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;

— оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування; до 28 вересня — зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.

У Міноосвіти також повідомили, що додатковий набір на контрактні місця за заочною/вечірньою формою навчання може розпочатися не раніше ніж 29 вересня. Зарахування має відбутися не пізніше ніж 15 жовтня.

Раніше ми писали, коли будуть результати вступу 2026: дати для бакалаврату і магістратури.

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