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Коли будуть результати вступу 2026: дати для бакалаврату, магістратури та аспірантури

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
коли будуть результати вступу 2026
Фото Pexels

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