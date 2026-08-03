Коли будуть результати вступу 2026: дати для бакалаврату, магістратури та аспірантури

Вступна кампанія 2026 року стрімко наближається до завершення, тож абітурієнти незабаром дізнаються результати вступу 2026.

Терміни оголошення залежать від рівня освіти та форми вступу. Детальніше — у матеріалі.

Коли будуть результати вступу на бюджет і контракт на бакалаврат 2026

Для вступників на бакалаврат перші результати основного конкурсу будуть відомі не пізніше 6 серпня 2026 року — повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки України.

До цієї дати заклади вищої освіти оприлюднять рейтингові списки та рекомендації до зарахування за заявами з пріоритетністю.

До 18:00 11 серпня потрібно підтвердити вибір місця навчання, а до 13 серпня університети видадуть накази про зарахування на бюджет і контракт за пріоритетними заявами.

Якщо вступник подає заяву лише на контракт, єдиної дати оголошення результатів немає — її визначає кожен університет у своїх Правилах прийому.

Коли будуть результати вступу на бюджет і контракт на магістратуру 2026

Для вступників до магістратури результати основної сесії ЄВІ та ЄФВВ оприлюднило до 23 липня, додаткової будуть відомі до 21 серпня.

Після конкурсного відбору рекомендації до зарахування на бюджет і контракт за пріоритетними заявами мають з’явитися не пізніше 25 серпня, а зарахування відбудеться до 29 серпня.

Для тих, хто вступає лише на контрактній основі, рекомендації почнуть надавати з 30 серпня, а зарахування триватиме до 14 вересня.

За потреби університети можуть проводити додатковий набір на контракт до 15 жовтня.

Коли будуть результати вступу на бюджет і контракт на аспірантуру 2026

Вступники до аспірантури отримають результати основної сесії вступних випробувань до 7 серпня, а додаткової — до 4 вересня.

Після завершення внутрішніх іспитів заклади вищої освіти почнуть надавати рекомендації до зарахування з 8 вересня.

Основне зарахування триватиме до 14 вересня, а додатковий набір на контракт, якщо він буде відкритий, може проводитися до 15 жовтня.

Міністерство освіти і науки радить регулярно перевіряти особистий електронний кабінет, саме там з’являтимуться результати та рекомендації до зарахування.

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