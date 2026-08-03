Любовний гороскоп на серпень 2026 від Віктора Литовського: хто знайде кохання, а хто зміцнить стосунки

Серпень 2026 року принесе чимало емоцій, несподіваних знайомств, переоцінку почуттів та важливі рішення у сфері особистого життя. Для когось цей місяць стане початком нового роману, для когось — можливістю відновити гармонію у вже існуючих стосунках, а дехто остаточно зрозуміє, що настав час поставити крапку в історіях, які давно втратили свою цінність.
Енергетика останнього літнього місяця сприятиме щирим розмовам, примиренням, романтичним подорожам та зміцненню довіри між закоханими. Водночас серпень покаже справжні наміри людей, тому будь-які ілюзії поступово зникатимуть, залишаючи місце для чесності та усвідомленого вибору.
Відомий український екстрасенс Віктор Литовський підготував любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку, щоб допомогти краще зрозуміти тенденції місяця та звернути увагу на моменти, які можуть вплинути на особисте щастя.
Любовний гороскоп на серпень 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
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