Вірші для першокласників на 1 вересня, які розчулять дорослих і сподобаються малечі

На календарі — останній місяць літа, який традиційно пролетить повз нас дуже швидко. Серпень — це не лише про підсумки літа та намагання поїхати у відпустку. Для батьків це завжди про підготовку дитини до школи.

Якщо цьогоріч твоя дитина йде у перший клас, то варто подумати про вірші для першокласників на 1 вересня.

Ми зібрали вірші на 1 вересня для першокласників далі у матеріалі.

Вірші для першокласників на перше вересня

На лінійці стихли враз

і дорослі, й діти.

Це тому, що перший клас

буде говорити.

***

Прийде осінь. Закурличе

журавлями в ранній час,

і дзвінок мене покличе

перший раз у перший клас.

Іграшки лишились вдома —

зараз гратися не час!

Ось і стежечка знайома —

я іду вже в перший клас!

***

Всюди квіти у дворі,

нам дарують букварі.

перше вересня прийшло,

нас до школи привело.

***

Ой, веселе свято в нас,

я прийшов у перший клас.

В мене квіти у руках,

а мене ранець на плечах.

***

Ми — школярики малі,

діти рідної землі.

Ми прийшли у перший клас,

бо науки кличуть нас.

Ми прийшли не лінуватись,

а всього-всього навчатись.

Ну, а пустощі ніколи

Ми не візьмемо до школи!

Правда ж, мамо, я великий?

Сам взуваю черевики,

зашнуровую шнурочки,

сам вдягаюся в сорочку,

сам лице і руки мию

і не плачу я ніколи,

бо іду вже я до школи!

***

Я весела, чепурна,

в мене форма є шкільна!

Першокласниця гарненька! —

каже мені тихо ненька.

З нею згодна вся сім’я…

Вже тепер доросла я!

***

Рано в тиші голубій

дзенькнув дзвоник голосний

І почнеться у діток

перший раз перший урок!

