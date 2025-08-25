Вірші для першокласників на 1 вересня, які розчулять дорослих і сподобаються малечі

На календарі — останній місяць літа, який традиційно пролетить повз нас дуже швидко. Серпень — це не лише про підсумки літа та намагання поїхати у відпустку. Для батьків це завжди про підготовку дитини до школи.
Якщо цьогоріч твоя дитина йде у перший клас, то варто подумати про вірші для першокласників на 1 вересня.
Ми зібрали вірші на 1 вересня для першокласників далі у матеріалі.
Вірші для першокласників на перше вересня
На лінійці стихли враз
і дорослі, й діти.
Це тому, що перший клас
буде говорити.
***
Прийде осінь. Закурличе
журавлями в ранній час,
і дзвінок мене покличе
перший раз у перший клас.
Іграшки лишились вдома —
зараз гратися не час!
Ось і стежечка знайома —
я іду вже в перший клас!
***
Всюди квіти у дворі,
нам дарують букварі.
перше вересня прийшло,
нас до школи привело.
***
Ой, веселе свято в нас,
я прийшов у перший клас.
В мене квіти у руках,
а мене ранець на плечах.
***
Ми — школярики малі,
діти рідної землі.
Ми прийшли у перший клас,
бо науки кличуть нас.
Ми прийшли не лінуватись,
а всього-всього навчатись.
Ну, а пустощі ніколи
Ми не візьмемо до школи!
Правда ж, мамо, я великий?
Сам взуваю черевики,
зашнуровую шнурочки,
сам вдягаюся в сорочку,
сам лице і руки мию
і не плачу я ніколи,
бо іду вже я до школи!
***
Я весела, чепурна,
в мене форма є шкільна!
Першокласниця гарненька! —
каже мені тихо ненька.
З нею згодна вся сім’я…
Вже тепер доросла я!
***
Рано в тиші голубій
дзенькнув дзвоник голосний
І почнеться у діток
перший раз перший урок!
Раніше ми розповідали тобі, як підготувати дитину до школи не лише розумово, а й емоційно: читай в нашому іншому матеріалі.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!