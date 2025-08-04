Стихи для первоклассников на 1 сентября, которые умилят взрослых и понравятся малышам

Фото Pexels На календаре — последний месяц лета, который традиционно пролетит мимо очень быстро. Август — это не только об итогах лета и попытке уехать в отпуск. Для родителей это всегда о подготовке ребенка к школе.Если твой ребенок идет в первый класс, то стоит подумать о стихах для первоклассников на 1 сентября. Мы собрали стихи на 1 сентября для первоклассников далее в материале. Стихи для первоклассников на первое сентября На лінійці стихли враз і дорослі, й діти. Це тому, що перший клас буде говорити. *** Прийде осінь. Закурличе журавлями в ранній час, і дзвінок мене покличе перший раз у перший клас.Іграшки лишились вдома — зараз гратися не час! Ось і стежечка знайома — я іду вже в перший клас! *** Всюди квіти у дворі, нам дарують букварі. перше вересня прийшло, нас до школи привело. *** Ой, веселе свято в нас, я прийшов у перший клас. В мене квіти у руках, а мене ранець на плечах. *** Ми — школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Ми прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Ну, а пустощі ніколи Ми не візьмемо до школи! Читать по теме Как экономно собрать ребенка в школу в 2025 — лайфхаки и советы Чтобы не потратить тысяч 15-20, советуем прочесть лайфхаки, как сэкономить на форме и канцелярии. Правда ж, мамо, я великий? Сам взуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вдягаюся в сорочку, сам лице і руки мию і не плачу я ніколи, бо іду вже я до школи! *** Я весела, чепурна, в мене форма є шкільна! Першокласниця гарненька! — каже мені тихо ненька. З нею згодна вся сім’я… Вже тепер доросла я! *** Рано в тиші голубій дзенькнув дзвоник голосний І почнеться у діток перший раз перший урок! Раньше мы рассказывали тебе, как подготовить ребенка к школе не только умственно, но и эмоционально: читай в нашем другом материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: дети, Образование, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter