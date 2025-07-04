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Не пугай буквами и прописями! Подготовка к школе: гайд для заботливых родителей

Виктория Мельник, журналист сайта 04 июля 2025, 12:00
Подготовка к школе
Фото Pixabay

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