Не пугай буквами и прописями! Подготовка к школе: гайд для заботливых родителей

Один из самых мондражных этапов для родителей и детей — подготовка к школе и, собственно, сам процесс обучения в учебном заведении для детей. Перед первым классом у родителей, кажется, голова становится “квадратной” от количества вопросов, забот и списков всего необходимого в школу.

Как научить читать и нужно ли это делать перед школой, что покупать в первый класс, а также как психологически подготовить ребенка и себя к школе — это лишь часть всего, о чем нужно подумать уже в августе.

Вікна-новини решили найти ответы на самые распространенные вопросы о подготовки к школе, и собрать их в одном месте для твоего удобства. Эксклюзивные комментарии также дали педагог начальных классов Анастасия Титаренко и детский психолог Карина Ищенко.

В материале ты узнаешь:

что должен знать ребенок перед 1 классом?

как научить ребенка читать, писать и считать?

как понять, что ребенок не готов в школу?

как подготовить ребенка к школе?

Что должен знать ребенок перед 1 классом

Многие родители во время подготовки к школе стараются как можно быстрее научить своего ребенка основам чтения, счета и письма. С одной стороны, такие навыки действительно можно развивать еще до начала школы, чтобы ребенок не чувствовал себя хуже на фоне других.

Часть педагогов и детских психологов настаивают на том, чтобы родители не лишали своих малышей детства.

Однако другие говорят: сейчас дети действительно должны идти в школу, зная основы нескольких предметов.

Педагог начальных классов Анастасия Титаренко эксклюзивно для vikna.tv ответила: к сожалению, сейчас ребенок должен идти в школу уже умея читать, считать до десяти, писать слова печатными буквами под диктовку и тому подобное.

— В современных реалиях подготовка ребенка к школе — просто необходимость. Что касается того, кто будет учить ребенка, это дело родителей. Можно обратиться к репетитору, можно учить самостоятельно. Но главное — делать это правильно!

У меня на практике было очень много примеров, когда родители научили ребенка читать неправильно и приходилось переучать ученика, а это гораздо труднее уже для ребенка, — рассказывает эксперт.

Также перед первым классом ребенок должен:

назвать свою фамилию, имя и отчество;

назвать имена родителей;

знать город/страну, в которой он живет;

уметь называть противоположные слова (холодное — горячее);

уметь обобщать слова (зима/весна/осень/лето — это время года);

знать времена года и дни недели;

ориентироваться в пространстве (слева/справа/вверх/вниз);

определять первый звук в словах;

знать буквы и читать по слогам;

считать в пределах десяти;

сравнивать количество предметов, знать знаки больше/меньше/равно.

Когда начинать готовить ребенка к школе в домашних условиях

Следует понимать, что подготовка к школе это очень индивидуальный процесс и если для одного ребенка игра с числами и буквами будет интересной в течение часа, то для другого — и десяти минут будет многовато.

Поэтому ориентироваться следует не на возраст, а на понимание ребенка и его физиологическую возможность писать, понимать прочитанное и составлять числа.

Анастасия Титаренко говорит, что познание мира у ребенка начинается сразу после рождения, поэтому процесс обучения начинается задолго до школы.

— Что касается чтения, то можно начинать знакомство с буквами уже в возрасте четырех лет, — говорит педагог.

В основном образовательные платформы также советуют начинать развивать и готовить ребенка в школу с трех-четырех лет. В этот период, в игровой форме, можно учить цифры, рассматривать картинки под сопровождение чтения от папы или мамы.

Также процесс подготовки можно начать с изучения фигур, названий фруктов и овощей, животных, растений и предметов вокруг. Главное: не ругать за неправильный ответ, а хвалить за малейшие успехи. Для лучшего результата используй картинки с рисунками.

После пяти лет постепенно увеличивай время занятий, но чтобы они не продолжались более 40 мин. Позаботься об организации специального для обучения места и дисциплине ребенка, распорядке дня.

В этот период уже можно учить ребенка читать, писать и считать.

Как готовить ребенка к 1 классу

— Обучение ребенка писанию, чтению и счету — довольно сложный процесс, который начинается еще за долго до школы. Лучше, чтобы за это был ответственный педагог, который поможет ребенку овладеть этими навыками без ошибок.

Родители также могут своими силами готовить ребенка к школе, однако нужно знать технологию и методику обучения ребенка, чтобы не навредить ему.

Я всегда говорю родителям такую ​​фразу: “если ребенок отлично читает, считает, но психологически к школе не готов — стоит подождать”, — обьяснила педагог Анастасия Титаренко.

Медиа Освіторія ранее выпустил чеклист для родителей, которые отдают своего ребенка в первый класс.

Там подчеркнули: главное перед началом школы заботиться не о знаниях ребенка, а о его социально-бытовых навыках.

В частности, подготовку следует начать с формирования положительного настроения по поводу начала нового этапа для ребенка.

Не надо говорить, что школа не место для игр, и пугать, что за невыполнение задач или озорное поведение ребенка будут ругать. Школа должна быть местом развития и принятия, а не наказанием ребенка.

Также заранее готовь ребенка к школьному распорядку дня и соблюдайте его дома. Детский психолог Карина Ищенко в комментарии Вікнам объяснила: для этого с ребенком нужно проводить короткие занятия, где взрослый выполняет задание, а ребенок — повторяет.

— Это может быть рисование, сборка пазлов, простые задачи, которые развивают память и концентрацию внимания.

Родителям я рекомендую перед тем, как отдавать ребенка в школу, пройти первичную диагностику готовности ребенка, которую делают психологи, — добавила эксперт.

Как научить ребенка считать

Педагог младших классов Анастасия Титаренко дала родителям несколько советов, как научить детей азам чтения, письма и счета. В частности, чтобы научить ребенка считать, стоит:

обращать внимание ребенка, когда делаете совместные закупки в магазине и задавать вопросы: “сколько бананов/яблок мы купили?” и тому подобное;

учить считать от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;

не учить ребенка считать по пальцам, лучше использовать карандаши, счетные палочки.

Платформа Развитие ребенка дала несколько советов родителям и объяснила, что первые навыки цифры у ребенка начинают появляться еще до момента сознательного обучения.

В возрасте от трех лет малыши начинают задумываться, сколько игрушек у них есть, стоит ли сама мама, или возле нее есть еще люди — и сколько их.

Поэтому для гармоничного обучения родителям советуют начинать знакомство с языком цифр раньше подготовки к школе. Например, вслух проговаривай номер автобуса или вашей квартиры, считайте деревья вблизи дома или живущих рядом живых домашних животных, ступеньки, количество ложек пищи.

Чтобы познакомить ребенка с четными и нечетными числами, вместе складывайте игрушки или кубики в две строчки. Предлагайте разделить на две строчки семь предметов. Положи на стол некоторое количество кубиков и предложи доставить или забрать еще несколько, чтобы получилось другое количество. Регулярно проси ребенка подать тебе некоторое количество чего-то: четыре ложки, одно полотенце, три яблока. Чтобы научить ребенка считать, лучше пользоваться лаконичными карточками для счёта. Чтобы у ребенка появились логические соотношения вместе сортируйте предметы по количеству под цифрами. Еще одна, более интересная игра: купи конструктор и предлагай ребенку построить город с домами, которые будут иметь разное количество этажей. После овладения цифрами до десяти, расскажи, как считать наоборот и какие соседи каждой цифры. Чтобы научить ребенка десяткам, можно воспользоваться методом Марии Монтессори: нанизывай на нить десять бусин и дай ребенку одну бусину: так она наглядно увидит разницу и из чего состоит десяток. Затем объясни, что для образования десятков нужны две цифры, которые означают десятки (первая) и единицы (вторая).

Как научить ребенка читать перед 1 классом

Автор программы Навчаю(сь) читати Инна Большакова для программы Новая Украинская школа (НУШ) ​​рассказала: если ребенок готов к обучению, проявляет интерес к книгам, буквам и чтению в целом — смело можно покупать букварь.

Тогда начинается так называемый период до чтения, когда ребенок начинает осознавать, что знаки на страницах книг являются историей, которую понимают взрослые, а картинки могут описывать значение написанного.

— В период “до чтения” ребенок может почувствовать единение с важным для него взрослым в процессе чтения вместе. Этот этап важен и потому, что цифровое поколение детей войны, которое пойдет в школу в этом году, к сожалению, не получило общения с книгой до того, как непосредственно начнет учиться читать, — подчеркнула Инна Большакова.

В дальнейшем обучение чтению происходит так:

ребенка следует познакомить со звуками, произнося их и вместе ища в тех или иных словах;

тогда покажи, как выглядит буква, какой звук вы только что выучили.

Кстати: сначала детей следует учить буквам и звукам по алфавиту, где буквы располагают в алфавитном порядке и рядом с иллюстрациями. А вот в букваре буквы изучаются так, чтобы через несколько страниц ребенок уже мог составлять слова с использованием этих букв.

когда вы будете изучать буквы, произноси их правильно: не буква КА (ибо это звук), а буква К;

комбинируй изучение гласных и согласных.

Также запомни несколько важных правил.

Если обучение идет не в удовольствие, формы буквы можно вместе складывать из разных предметов, которые есть под руками. Или же лепить их из теста, пластилина. Все буквы должны быть одного цвета, чтобы в восприятии ребенка не формировалось асоциаций к образу буквы. Учите стишки на определенную букву для лучшего запоминания. Когда ребенок переходит к изучению слогов, лучше сразу называть сплошной слог, а не отдельные буквы. Лучше с осторожностью относиться к книгам, где детей учат читать по слогам. Ведь так ребенок не научится видеть сплошной образ слов, а только технически сможет произносить слоги без понимания их значения.

— Когда ребенок читает разорванные на слоги слова, он привыкает сам не делить во время чтения слова на слоги. Это то же самое, что постоянно есть тертую морковку, а затем перейти на твердую целую морковку, то есть надо снова учиться ее грызть, — объяснила Инна Большакова.

Анастасия Титаренко также дала несколько советов, как научить ребенка читать.

Играй с ребенком в игру на определение первого звука в словах (бегемот — б, школа — ш), затем можно усложнять задачи и учиться определять последний звук в словах. Учи ребенка звукам, а не буквам (не ЭМ, а М). Приступай к изучению букв не по алфавиту, а так, как предлагают большинство букварей (сначала гласные, потом согласные). Учи ребенка сразу соединять в составы изученные буквы. Проси ребенка на прогулке прочитать буквына машинах, слова на рекламных щитах.

— Самое главное — регулярность! Выделяй 15 минут каждый день и тогда совсем скоро ты увидишь результат своих усилий, — отмечает эксперт.

Как научить ребенка писать

Как и с другими занятиями, обучение письму должно быть приятной игрой для ребенка, а не принудительной задачей.

Также перед обучением нужно позаботиться о моторике рук: без этого умение письма будет даваться тяжело.

Как понять, что ребенок готов писать? Эксперты советуют предложить ребенку нарисовать рисунок с использованием разных линий: домик, солнце, лес, дорогу, облако. Если ребенок выполняет все эти задачи без вращения листа, а только изменяя направление линии рукой, тогда его рука готова к обучению письму.

Помочь развитию моторики рук помогут отрывание и скручивание кусочков бумаги, рисование, клеение и вырезание. Чтобы наладить работу рук вместе с глазами, можно бросать мяч, чтобы ребенок ловил его и отбивал.

Изучите форму букв: пишите их пальчиком на песке или бумаге, на поверхности с крупами, выпекайте буквы из теста. Читайте вместе стихи с буквой, которую нужно выучить. Ищите одинаковые буквы в строке со всеми и учитесь отличать подобные: В и Б, Г и П. Вместе пишите те или иные буквы и обязательно хвали ребенка за его старания, а не результаты.

Анастасия Титаренко также обращает внимание, что не стоит учить ребенка писать рукописными буквами во время подготовки к школе.

— Развивай мелкую моторику ребенка — это рисование красками, лепка из пластилина, вырезание ножницами под наблюдением. Равномерно можно учить малыша писать числа, чертить геометрические фигуры, повторять последовательность.

А еще: во время подготовки у школе ребенку следует писать карандашом, а не ручкой, — подчеркивает педагог младших классов.

Раньше мы рассказывали тебе, какая разница между частной и государственной школами: читай, как выбрать частную школу, по ссылке.

Как понять, что ребенок не готов к школе

Педагог Анастасия Титаренко привела маркеры, свидетельствующие о неготовности ребенка идти в школу:

ребенок имеет трудности с обслуживанием себя (одеться/обувь/достать и убрать свои вещи);

боится выражать свое мнение взрослым и сверстникам;

испытывает трудности в коммуникации со сверстниками;

не может спокойно выполнять одну задачу в течение 15 минут.

Только если ребенок готов психологически к школе, мы смотрим на его интеллектуальные навыки, — добавила педагог.

Детский психолог Карина Ищенко также рассказала, что может указать на неготовность ребенка к школе.

— Если ты видишь, что ребенок слишком усидчив, ему очень трудно найти друзей, в детском саду были частые конфликты с другими детьми, он не прислушивается к старшим, часто устраивает истерики — это свидетельствует о неготовности ребенка к школе.

Так же обрати внимание на ее способность концентрировать внимание, заинтересованность в обучении и тому подобное, — подытожила психолог.

Как психологически подготовить ребенка к школе

Карина Ищенко объяснила: если учесть, что до начала школы остался всего месяц, то подготовка должна быть более интенсивной. Эксперт отмечает, что все же важно обратиться и к детскому психологу, чтобы пройти первичную диагностику готовности ребенка.

— Во-первых, нужно сосредоточиться на самом важном, ведь родители должны создать положительный образ школы. Если есть дети, которые старше на год и ходят в школу, ребенок может пообщаться с ними.

К тому же у нас много учебных мультфильмов, которые могут заинтересовать ребенка и рассказать о ценности обучения, развлечениях и учителях, которые могут становиться друзьями.

Взрослые должны создать у ребенка желание пойти в школу,—– отмечает психолог.

Чтобы сформировать положительное впечатление о школе, важно вместе выбирать и покупать школьные принадлежности, рюкзак, одежду. Психолог также предлагает заранее посетить школу, показать будущие классы и игровые площадки — это поможет ребенку чувствовать себя более комфортно в новой среде.

Еще одна немаловажная часть, на которую должны обращать внимание родители — эмоциональная стойкость. В школе действуют четкие правила, и для ребенка это изменение обычного образа жизни.

Для этого детский психолог советует родителям разговаривать с детьми, использовать мультфильмы, сказки, спектакли.

Но самое главное для родителей — сохранять спокойствие перед грядущими событиями. Чем больше нервничают родители, тем хуже чувствует себя ребенок, отмечает Карина Ищенко.

Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 Андрей Олейник дал еще несколько советов, как готовить ребенка к первому классу.

Расскажи, кто такой учитель, как следует здороваться со взрослыми. Проработайте с ребенком ситуацию с другими детьми, первый день в школе и другое. Объясни, что в школе существуют правила, которые следует соблюдать: это о продолжительности уроков, правилах уважения к одноклассникам и учителям. Убедись, что ребенок владеет базовыми бытовыми навыками: умеет зашнуровывать обувь, переодеваться, застегивать пуговицы и т.п., а также может самостоятельно справиться в туалете. Проработайте поведение ребенка в случае воздушной тревоги: что брать с собой, кого слушаться, к кому обращаться за помощью, выучите телефонные номера родителей и адрес вашего проживания. Подготовь ребенка и себя к сепарации: величайший страх первоклассников состоит в том, что рядом не будет родителей.

Если же ты видишь, что ребенок действительно готов к систематическому обучению, можешь помочь ему с чтением, письмом и счетом.

Главное, помни: не дави на ребенка и планомерно подходи к подготовке к школе.

Раньше мы рассказывали тебе, какая разница между частной и государственной школами: читай, как выбрать частную школу, по ссылке.

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