Освободи ребенка от стресса и тревоги перед неизвестным! Книги, которые помогут подготовиться к первому классу

Приближается сентябрь, поэтому родители первоклашек активно начинают готовиться к этому новому периоду жизни их малышей — выбирают форму и рюкзаки, тетради и пеналы.

Однако не стоит забывать и о моральной подготовке. Вікна вместе с издательством Vivat собрали издания, которые помогут сориентироваться в том, готовы ли взрослые и дети к первому классу и на что обратить внимание, когда начнется обучение.

Перед будущими первоклассниками всегда стоит неизвестность. Она привлекает новыми впечатлениями и может пугать. Ведь малыши не знают, что их ждет в школе, кто будет рядом и куда денутся родители. Кроме того, пугает неизвестность: а вдруг не все сразу будет удаваться.

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Ответить на все важные вопросы и подготовиться может новая книга детской и семейной психологи Светланы Ройз, которая уже помогла тысячам детей и родителям справиться с тревогой перед началом школьной жизни.

Эта книга — это игра, тренинг и психотерапевтический практикум, с помощью которых взрослые смогут оценить, готов ли ребенок к школе. Каждая страница является и тестом, и инструментом подготовки.

А будущие первоклассники, “посетив” школу вместе с главной героиней Софией, узнают, что там их ждет. Такая книга-игра поможет адаптироваться в совершенно новых условиях с минимумом стресса.

Этот основательный и интересный сборник поможет качественно подготовиться к школе и проверить, что должен знать и уметь будущий школьник. Кроме того, Книга будущих школьников соответствует программе Новой Украинской Школы.

Внутри нее сгруппированы по темам задачи, с помощью которых можно будет легко определить пробелы в подготовке ребенка к школе и быстро их наверстать. В частности, можно разобраться в математике, логике, чтении, письме, артикуляции и других сведениях о мире.

Главное — не забывать хвалить будущих первоклассников за успехи и достижения.

Часто обучение у нас ассоциируется со стрессом. И это касается не только детей, но и их родителей. Но принуждение учить новое не даст желаемого результата и не подарит ребенку любовь к учебному процессу.

Поэтому Татьяна Бондарь в своей книге поделилась четкими алгоритмами, с помощью которых малыши смогут улучшить память, чтение, навыки работы с информацией, лучше будет ориентироваться в тайм-менеджменте и уметь себя успокоить в сложных ситуациях.

Также в книге можно найти информацию о вещах, которые мешают ребенку учиться, а также о том, как мотивировать его и учиться самостоятельности.

Что может мешать ребенку учиться, если не недостаток умений сосредотачиваться? По крайней мере, в этом уверена французская преподавательница Барбара Арройо, поэтому поделилась способами, которые помогут малышам понять, как добиваться успеха, сосредотачиваться на достижении цели, контролировать тело и эмоции, а также лучше запоминать новую информацию. Именно эти навыки пригодятся во время учебы.

В книге можно найти тесты, простые упражнения и игры, которые дают детям лучше понять себя и натренировать мозг, чтобы легче было справиться со школьными задачами и не забывать при этом отдыхать.

Первые шаги на пути обучения — это всегда выход из зоны комфорта, поэтому важно формировать у детей навыки адаптивности, то есть способности быстро подстраиваться, понимать и принимать новые условия, уметь корректировать свои действия в новых обстоятельствах.

Кроме того, такое умение неразрывно связано с гибкостью мышления, стрессоустойчивостью, умением принимать новое. А это точно пригодится в дальнейшей жизни.

Научиться адаптивности и понять, как происходит этот процесс, можно благодаря книге Натальи Чуб. К тому же она раскрывает еще и вопросы, что влияет на самооценку ребенка и как помочь ему принять новую реальность.

Это книга не только о школе, она подскажет, как правильно говорить с ребенком, проживающим утрату, развод родителей, переезд, страхи, связанные с войной.

Не знаешь, что нужно малышам в первом классе? Тогда читай, что положить ребенку в рюкзак.

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