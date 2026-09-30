Всеукраинский День библиотек 2026: дата и интересные факты по истории

В наши дни, когда информацию накапливают на электронных носителях, кажется, что бумажные книги уходят в прошлое. Но это не так. И сейчас украинские библиотеки остаются самым надежным хранилищем культурного и научного наследия, в их фондах тысячи книг, а их работа не зависит от скорости интернета и скачков в электросети. Когда отмечают Всеукраинский день библиотек и об истории праздника — в материале.

Когда Всеукраинский день библиотек: дата и история праздника

Всеукраинский день библиотек традиционно отмечают 30 сентября.

Это профессиональный праздник всех сотрудников библиотек, которых в стране более 50 тысяч.

В праздничный календарь Всеукраинский день библиотек был введен указом Президента в 1998 году. Но библиотекари отмечают и Всемирный день библиотек, 27 мая.

Однако назвать эти праздники чисто профессиональными нельзя, ведь их отмечаем и мы, обычные читатели.

История библиотечного дела на территории Украины насчитывает тысячу лет. Первые собрания книг появились у нас в 9-11 веках.

В основном книжные коллекции собирали монастыри. В них были религиозные тексты, которые бережно хранили и переписывали.

Впечатляет общее количество книг в Украине в древние времена: исследователи говорят, что еще до 13 века в книжном фонде было до 140 тысяч томов, десять тысяч церквей и пятьсот монастырей создали собственные библиотеки.

Самой известной киевской библиотекой считают собрание книг Ярослава Мудрого, что хранились при Соборе Софии Киевской. К сожалению, судьба этой библиотеки покрыта тайной: возможно, ее сожгли орды хана Батыя, а по другой версии книги были спрятаны и до сих пор хранятся где-то в неизвестных, возможно, подземных тайниках.

После потери следов киевской библиотеки, старейшей в стране называют Научную библиотеку Львовского национального университета имени Франко, которая работает уже более четырехсот лет.

Чем больше развивалось украинское общество, тем шире становился интерес к книгам. Книжные коллекции собирали богатые библиофилы, появились общественные организации, создавшие свои библиотеки. Так, в начале 19 века местная интеллигенция основала публичную библиотеку в Одессе, впоследствии подобные появились в Киеве и Харькове.

До начала полномасштабной войны в Украине работало более 15 тысяч публичных библиотек, которые посещали 11 миллионов читателей.

А еще мы гордимся тем, что у нас есть библиотека-рекордсменка.

Это Национальная библиотека Украины имени Вернадского, в которой хранятся 16 миллионов изданий. Учреждение заняло почетное 18 место в общем мировом рейтинге.

Всеукраинский день библиотек: как праздновать

Приобщиться ко Всеукраинскому дню библиотек очень просто: можно прийти в ближайшую (или любимую) и попасть на праздничные мероприятия — их планируют почти повсюду.

А можно просто взять журналы или книги в читальном зале и насладиться спокойствием и неповторимой атмосферой. Вдохнуть аромат страниц, почувствовать, что на время вышел из бешеного потока современной жизни и сосредоточился на чем-то крайне важном для тебя.

Можно приобрести для библиотеки книги или поделиться с ней несколькими со своих полок.

Желательно только заранее переспросить, какие именно издания больше всего интересуют. Можно приобщить к акции сбора книг своих родных и друзей.

А еще в этот день обязательно поздравь с профессиональным праздником библиотекарей.

Пожелай им вдохновения в их труде, удовольствия от благородного дела, которое они совершают, и спокойного неба — главного условия нашего развития и будущего всеобщего процветания.

Раньше мы рассказывали о 100 книгах, которые должен прочесть каждый — найди свои любимые произведения в знаменитом списке или выбери, что почитать уже сегодня.

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