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Туман в Киеве после ночной атаки: в ГСЧС назвали причину

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2026, 11:00 2 мин.
Туман в Киеве 30 сентября: что происходит и опасно ли это
Фото Pexels

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