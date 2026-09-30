Туман в Киеве после ночной атаки: в ГСЧС назвали причину

Киев после неспокойной ночи накрыл густой туман. Видимость в некоторых районах города заметно ухудшилась, а необычная картина на улицах вызвала вопросы у жителей столицы. В ГСЧС объяснили, что после ночных обстрелов в воздухе остались дым и сажа, а погодные условия не дают загрязнению быстро рассеяться.

Туман в Киеве: что произошло после ночной атаки

В воздухе остались частицы дыма и сажи, которые из-за отсутствия сильного ветра задерживаются у поверхности.

— Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле. Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, — объяснили спасатели.

Ситуация должна постепенно улучшиться, когда усилится ветер и появится солнце. Тогда туман начнет рассеиваться, а воздух — лучше перемешиваться.

В ГСЧС призывают жителей столицы пока не спешить открывать окна. Форточки и окна лучше держать закрытыми, особенно если в помещении чувствуется запах дыма.

— Закройте окна и форточки (особенно жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки), — акцентировали в ГСЧС.

Также спасатели советуют временно отказаться от проветривания. Если дома есть очиститель воздуха, его можно включить. Дополнительно поможет обычная влажная уборка.

Отдельно стоит быть внимательными водителям. Из-за густого тумана видимость на дорогах может ухудшаться, поэтому необходимо соблюдать большую дистанцию и использовать противотуманные фары.

Напомним, в ночь против 30 сентября российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками.

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