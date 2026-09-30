Гуманитарная катастрофа в Олешках: россияне отбирают продукты у жителей города

Российские военные преследуют жителей оккупированного города Олешки Херсонской области, которые получают продукты от украинской армии.

Об этом рассказала руководитель Олешковской городской военной администрации (ГВА) Татьяна Гасаненко, передает информагентство Укринформ.

Россияне отбирают продукты у жителей Олешек

Российские военные отбирают продукты, которые сбрасывают с дронов для местных жителей. Наличие у человека продуктов не российского производства также становится поводом для его дальнейшего преследования.

Во время последней доставки продуктов в объеме 4 тонны, некоторым из жителей удалось получить свертки, кто-то не получил вообще ничего, отметила Гасаненко.

— Что касается того, что россияне забирают у людей продукты эти — да. А еще сразу вопрос задают, если это продукты не российского производства: а откуда ты взял их? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты же считают, что это российская территория и местные жители — российские граждане, которые нарушают российское законодательство, сотрудничают с ВСУ, — сообщила Гасаненко.

Также глава Олешковской ГВА отметила, что россияне похищают людей в громаде, в частности бесследно исчезла семья, которую оккупанты “забрали на подвал”.

Как сообщала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с 26 мая в оккупированный город Олешки не поступало никаких поставок продовольствия.

Согласно международному праву, государство-оккупант обязано обеспечивать местное население продовольствием и лекарствами, а также способствовать оказанию гуманитарной помощи при необходимости.

В 2023 году россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего около 80 населенных пунктов оказались в зоне катастрофы. Оккупированные Олешки тогда были затоплены почти на 90%.

Фото: Дмитро Лубінець

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