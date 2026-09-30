Для тебя Война в Украине

Гуманитарная катастрофа в Олешках: россияне отбирают продукты у жителей города

Марина Слизовская, редактор сайта 30 сентября 2026, 11:30 2 мин.
Оккупированные Олешки ситуация

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