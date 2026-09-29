Для тебя Война в Украине

Капустин Яр на карте: где расположен полигон, откуда запускают Орешник

Ольга Петухова, редактор сайта 29 сентября 2026, 13:30 3 мин.
капустин яр на карте
Фото Pexels

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