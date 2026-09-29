Капустин Яр на карте: где расположен полигон, откуда запускают Орешник

Россия ограничила воздушное пространство над своим полигоном Капустин Яр с 28 сентября до 3 октября 2026 года. Запрет будет действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по местному времени.

Как пишет Defence Express, время и место ограничений могут свидетельствовать о подготовке к испытаниям баллистических ракет, однако пока нет подтверждения, какую именно ракету могут запустить.

Подобные ограничения уже вводили перед предыдущими запусками российской ракеты Орєшник.

Где находится полигон Капустин Яр и как его используют — читай в материале Окон.

Капустин Яр: где находится полигон, откуда Россия бьет Орєшником по Украине

Капустин Яр — большой российский ракетный испытательный полигон, который используют для разработки и испытаний ракетных систем.

Он расположен в Астраханской области России, на расстоянии примерно 100 км к востоку от Волгограда, недалеко от границы с Казахстаном.

Если считать расстояние до Украины, то от центральной части полигона до ближайшего участка государственной нашей границы оно составляет ориентировочно 400–450 км по прямой.

Расстояние от Капустиного Яра до Киева — примерно 1 100 км по прямой.

Точное расстояние зависит от того, какую именно точку полигона и какой участок украинской границы брать за ориентир.

Координаты Капустиного Яра составляют примерно 48,6° северной широты и 45,7° восточной долготы.

Площадь полигона Капустин Яр сейчас оценивается примерно в 650 км². Основная его часть расположена в Астраханской области России, а отдельные участки и районы падения ракет выходят на территорию Казахстана.

Капустин Яр на карте

Читать по теме Удар по полигону Капустин Яр: ВСУ уничтожили ангары с баллистическими ракетами РФ Генштаб ВСУ подтвердил серию успешных ударов дронами FP-5 Фламинго по полигону Капустин Яр.

Полигон Капустин Яр: расположение, история и цель использования

Полигон создали еще в 1946 году, а первый запуск ракеты здесь состоялся 18 октября 1947 года. С тех пор Капустин Яр использовали для испытаний различных ракетных систем.

Название полигон получил от расположенного рядом поселка Капустин Яр. Рядом также находится закрытый военный город Знаменск, который фактически обеспечивает работу испытательного комплекса.

В аналитическом материале NRDC (Совета по защите природных ресурсов) упоминаются испытания вооружения, которые проводились там еще во времена Советского Союза.

В частности крылатых ракет, баллистических ракет средней дальности с дальностью полета около 750 миль (1207 км), а также атмосферные ядерные испытания.

Также известно, что Россия уже запускала Орешник с полигона Капустин Яр.

Всего Россия трижды применяла Орешник против Украины: 21 ноября 2024 года, 9 января и 24 мая 2026 года.

Также читай в нашем другом материале: Загадочный Орешник или межконтинентальная баллистика — характеристики ракеты.

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