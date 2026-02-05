Удар по полигону Капустин Яр: ВСУ уничтожили ангары с баллистическими ракетами РФ

Украинское дальнобойное оружие продолжает системно демонтировать военную инфраструктуру врага в глубоком тылу. В течение января 2026 года Силы обороны Украины провели серию результативных атак по одному из самых защищенных объектов рф — полигону Капустин Яр в Астраханской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по полигону Капустин Яр: ВСУ поразили ангары

Целью украинских разработчиков стал комплекс зданий ангарного типа. Именно здесь российские оккупанты проводят регламентные работы и предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Успешное поражение таких объектов существенно подрывает стратегические возможности врага и логистику обслуживания его ракетного вооружения.

По данным Генерального штаба ВСУ, для ударов использовались средства отечественного производства. В частности, свою эффективность снова доказал ударный дрон дальнего радиуса действия FP-5 Фламинго. Этот аппарат смог преодолеть эшелонированную систему ПВО врага и прицельно отработать по заданным координатам.

Последствия для оккупантов: пожары и эвакуация

Информация с места событий подтверждает серьезные разрушения на территории полигона:

Ряд зданий получил повреждения различной степени тяжести.

Один из ключевых ангаров фактически выведен из строя из-за существенных конструктивных разрушений.

Из-за угрозы повторных ударов и детонации часть личного состава объекта была срочно эвакуирована.

Капустин Яр — это не просто полигон, это критическое звено в подготовке баллистического вооружения рф. Успешная атака на такую дистанцию подтверждает, что для украинских птичек больше не существует недосягаемых целей в европейской части территории страны-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ продолжает методичное уничтожение военного потенциала рф, напоминая врагу, что каждая атака на украинские города получит симметричный и болезненный ответ непосредственно в местах базирования их смертоносного оружия.

Главное фото: Иллюстративное.

