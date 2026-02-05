Удар по полігону Капустін Яр: ЗСУ знищили ангари з балістичними ракетами РФ

Українська далекобійна зброя продовжує системно демонтувати військову інфраструктуру ворога у глибокому тилу. Протягом січня 2026 року Сили оборони України провели серію результативних атак по одному з найбільш захищених об’єктів рф — полігону Капустін Яр, що в Астраханській області.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по полігону Капустін Яр: ЗСУ уразили ангари

Ціллю українських розробників став комплекс будівель ангарного типу. Саме тут російські окупанти проводять регламентні роботи та передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Успішне ураження таких об’єктів суттєво підриває стратегічні спроможності ворога та логістику обслуговування його ракетного озброєння.

За даними Генерального штабу ЗСУ, для ударів використовувалися засоби вітчизняного виробництва. Зокрема, свою ефективність знову довів ударний дрон дальнього радіусу дії FP-5 Фламінго. Цей апарат зміг подолати ешелоновану систему ППО ворога та прицільно відпрацювати по заданих координатах.

Наслідки для окупантів: пожежі та евакуація

Інформація з місця подій підтверджує серйозні руйнування на території полігону:

Низка будівель отримала пошкодження різного ступеня важкості.

Один із ключових ангарів фактично виведений з ладу через суттєві конструктивні руйнування.

Через загрозу повторних ударів та детонації частину особового складу об’єкта було терміново евакуйовано.

Капустін Яр — це не просто полігон, це критична ланка у підготовці балістичного озброєння рф. Успішна атака на таку дистанцію підтверджує, що для українських пташок більше не існує недосяжних цілей на європейській частині території країни-агресора.

Генеральний штаб ЗСУ продовжує методичне нищення воєнного потенціалу рф, нагадуючи ворогу, що кожна атака на українські міста отримає симетричну і болючу відповідь безпосередньо у місцях базування їхньої смертоносної зброї.

