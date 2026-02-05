Для тебе Війна в Україні

Удар по полігону Капустін Яр: ЗСУ знищили ангари з балістичними ракетами РФ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Лютого 2026, 12:12 2 хв.
ЗСУ нищать ракетну інфраструктуру окупантів

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь