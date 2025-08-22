Горить база БпЛА Форпост у Криму — ЗСУ повідомили про успішну операцію

Попри погані новини, нестабільність партнерів та складнощі на фронті й у тилу, наші військові роблять свою справу. Сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили російський пункт керування БпЛА в Криму.
ЗСУ уразили Форпост у Криму
За повідомленням Військово-морських сил ЗСУ, нашим армійцям вдалося знищити пункт базування БпЛА Форпост та Mohajer-6.
Вони розташовувалися в тимчасово окупованому Криму, на аеродромі Херсонес.
Відомо, що цим ударом ЗСУ знищили до трьох БпЛА Mohajer-6 та два БпЛА Форпост. Їх росіяни використовують для стеження за ситуацією в акваторії Чорного моря.
Mohajer-6: характеристики дрона
Mohajer-6 — це дрон іранської розробки. Він призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження, адже може нести до чотирьох боєприпасів.
Характеристики дрона Qods Mohajer 6:
- максимальна злітна вага — 600 кг;
- корисне навантаження — 100 кг;
- дальність польоту — 200 км;
- крейсерська швидкість — 200 км/год;
- максимальна висота польоту — 5,4 км;
- тривалість польоту — 12 год.
— БпЛА оснащений камерою з мультиспектральним сенсором, лазерним далекоміром, двома підвісками, по одній під кожним крилом, кожна з яких може нести одну ракету Qaem TV/IR з наведенням або одну ракету Almas, — зазначили в Ukrainian Military Pages.
