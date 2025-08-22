Горить база БпЛА Форпост у Криму — ЗСУ повідомили про успішну операцію

Попри погані новини, нестабільність партнерів та складнощі на фронті й у тилу, наші військові роблять свою справу. Сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили російський пункт керування БпЛА в Криму.

Подробиці — читай далі у матеріалі.

ЗСУ уразили Форпост у Криму

За повідомленням Військово-морських сил ЗСУ, нашим армійцям вдалося знищити пункт базування БпЛА Форпост та Mohajer-6.

Вони розташовувалися в тимчасово окупованому Криму, на аеродромі Херсонес.

Відомо, що цим ударом ЗСУ знищили до трьох БпЛА Mohajer-6 та два БпЛА Форпост. Їх росіяни використовують для стеження за ситуацією в акваторії Чорного моря.

Mohajer-6: характеристики дрона

Mohajer-6 — це дрон іранської розробки. Він призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження, адже може нести до чотирьох боєприпасів.

Характеристики дрона Qods Mohajer 6:

максимальна злітна вага — 600 кг;

корисне навантаження — 100 кг;

дальність польоту — 200 км;

крейсерська швидкість — 200 км/год;

максимальна висота польоту — 5,4 км;

тривалість польоту — 12 год.

— БпЛА оснащений камерою з мультиспектральним сенсором, лазерним далекоміром, двома підвісками, по одній під кожним крилом, кожна з яких може нести одну ракету Qaem TV/IR з наведенням або одну ракету Almas, — зазначили в Ukrainian Military Pages.

