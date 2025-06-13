Історії Розповіді
Ексклюзив

Я більше не ховаюся. Що таке альбінізм і як з ним жити — історія 18-річного Саші

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Червня 2025, 09:00
Міжнародний день альбінізму

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