Стиль життя

Коли вперше перевели годинники в Україні: як це було та кому належала ідея літнього часу

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
навіщо переводять годинник
Фото Unsplash

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