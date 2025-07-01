Був найкращим з нас…У бою загинув Сергій Захаревич, командир 110 ОМБр

Українська армія зазнала важкої втрати — 30 червня 2025 року загинув полковник Сергій Захаревич, командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Смерть офіцера, якого його побратими та друзі називали одним з найкращих, стала значним ударом для Збройних сил України.

Життя, присвячене служінню

Сергій Захаревич був випускником Одеського інституту Сухопутних військ.

Його військова кар’єра розпочалася з командування розвідувальним взводом у 30-й окремій механізованій бригаді.

З 2010 року він обіймав посаду командира розвідувальної роти 1-ї танкової бригади, де здобув репутацію талановитого та відданого офіцера.

У лютому 2025 року Сергій Захаревич був призначений командиром 110-ї окремої механізованої бригади, до цього він служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Ця посада стала свідченням його професіоналізму та довіри командування.

Вшанування та пам’ять

Про його загибель повідомив друг Сергій Собко, написавши зворушливі слова:

Ти був найкращим із нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами.

Ці слова яскраво свідчать про те, якою повагою користувався полковник Захаревич серед своїх колег і підлеглих.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, полковник Сергій Захаревич був відзначений високими державними нагородами:

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (27 липня 2022 року).

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (11 березня 2015 року) за особисту мужність і героїзм, виявлені під час російсько-української війни.

У Сергія Захаревича залишилися дружина та троє дітей.

Його загибель є болючою втратою не лише для родини, а й для всієї України, яка втратила відданого захисника.

Пам’ять про його героїзм назавжди залишиться в серцях українців.

Раніше ми розповідали про нову ініціативу, за якою військові отримуватимуть компенсацію за невикористані дні відпустки. Це рішення має на меті підтримку бійців, які не змогли скористатися своїм правом на відпочинок через інтенсивність бойових дій.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.