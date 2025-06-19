Історії Розповіді

“Україна житиме завдяки отаким хлопцям”…Пам’яті актора та військового Юрія Феліпенка

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Червня 2025, 08:00
Юрій феліпенко
Фото Instagram

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