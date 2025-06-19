“Украина будет жить благодаря таким парням”… Памяти актера и военного Юрия Фелипенко

15 июня стало известно о гибели украинского актера Юрия Фелипенко, последние несколько лет служившего в Вооруженных Силах. О трагическом известии сообщила его жена Екатерина Мотрич.

С героем простятся в Киеве, 19 июня. В 11:00 в Театре на Подоле пройдет церемония для близких, а в 13:30 в Михайловский собор приглашают всех, кто хочет почтить память защитника.

За свою жизнь он поразил зрителей рядом эффектных ролей в кино, а еще много говорил о важности обороны Украины. Мы собрали все, чем запомнился Юрий Фелипенко.

Юрий Фелипенко: самые известные роли в кино

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Работал в Киевском академическом драматическом Театре на Подоле, театре-студии Стигма, занимался озвучкой фильмов.

Среди известнейших ролей участие в сериалах Колір пристасті, Обіцянка Богу, Відділ 44, Що робить твоя дружина, У справу втручається Остап Гуляй, Окуповані и другие.

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В 2023 году стал военнослужащим, поступил в батальон ударных БПАК Ахиллес 92-го отдельного штурмового батальона.

До службы занимался волонтерством: организовывал собрание и лично доставлял помощь военным на фронт.

Что говорил о службе в ВСУ

В 2024 году Юрий дал интервью 1+1, в котором признался, что не жалеет о выборе новой специальности:

— Это было мое добровольное, сознательное решение, — объяснял актер и добавлял, что чувствует, что действительно нужен именно здесь.

— Я немного знаю в армейской теме, но охотно учусь. Я действительно получаю удовольствие. И огромная мотивация для меня лично — это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое в армии. Сейчас я еще увереннее в своем выборе, чем был до этого.

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Сейчас совсем не думаю об актерском. Мне это пока неинтересно. Я хочу максимально взять те знания, которые мне дадут здесь, а потом прямо в батальоне, — говорил Фелипенко.

Он подчеркивал, что ВСУ — это не приговор, а реальность Украины, с которой мы справимся:

— Войско — это не приговор. Это наша реальность, которую мы вынесем. Всё будет хорошо. Когда ты встречаешь здесь таких мотивированных людей, ты понимаешь, что все не зря.

Украина будет жить благодаря таким ребятам и батальонам, которые ценят своих воинов, дают им возможность учиться. Здесь никто тебя не бросит и не скажет: нет, выполняй приказ.

В армии он служил оператором дрона. Выбор объяснял тем, что война становится все более технологичной, а за беспилотными комплексами будущее фронта:

— Что касается пилотирования и управления дроном — я влюбился в него с первого дня. Я понял — черт, это мое и я это сделаю круто! Выпала такая честь и возможность и, я вам скажу, я показал неплохие результаты, что меня мотивировало еще больше, — рассказывал Юрий Фелипенко в интервью Укринформу.

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Хотя ради армии пришлось поставить актерскую карьеру, это не останавливало, ведь понимание было, что войну надо закончить.

— У меня были совершенно отличные перспективы. Но ведь я понимаю, что война не закончится так быстро, нужны люди. Ребят надо, может, не то чтобы менять, но дополнять их ряды.

Вы говорите — попрощаться с гражданской жизнью и все такое. Нет у меня грусти по театру, кино. Я это очень люблю, это моя профессия, я ее знаю. Но грусти у меня нет. Я полюбил это свое дело так, как я любил дело свое актерское.

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О важности культуры и распространении украинского

Хотя свою жизнь он связал с войском, Юрий Фелипенко был уверен, что вся положительная пропаганда проходит через культуру.

— И если у нас не будет культуры, то нам нечего будет защищать, потому что Украина — это, в первую очередь, ее культура, ценности, самобытность. Творчество, все эти достижения нужно защищать и популяризировать.

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Он не считал, что все художники должны проходить службу. В свою очередь, свою популярность они могут использовать для помощи ВСУ.

— Вот некоторые люди, например, боятся донатить неизвестным военным или волонтерам — пусть тогда донатят артисту, который потом это перекинет военным. Я только за и хочу, чтобы у нас развивалась культура, становилась более широкой и узнаваемой.

О личной жизни и женитьбе

Юрий и его жена Екатерина до женитьбы пять лет были вместе. В 2024 году решили пожениться. Предложение и брак были внезапными.

— Предложение сделал в Харькове, когда Катя приехала навестить меня. У меня выпало несколько не очень загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе, — рассказывал актер в интервью изданию Коротко.

Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили обручальные кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Motrych (@motrichka)

Актер признавался, что после завершения службы хотел бы вернуться к жене и своим котам. А еще хотел сыграть как можно больше ролей.

— Хотел бы в этом процессе принять участие именно в кино. Я все свои роли люблю, потому что это моя профессия, это мое дело, это мое дитя. Это одно из моих установок себе — обязательно, когда вернусь, где-то сыграю очень здорово и полезно для всех.

Раньше мы рассказывали, каких деятелей украинской культуры убила Россия на этой войне.

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