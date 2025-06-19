Истории Рассказы

“Украина будет жить благодаря таким парням”… Памяти актера и военного Юрия Фелипенко

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 июня 2025, 08:00
юрий фелипенко
Фото Instagram

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