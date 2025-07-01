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Был лучшим из нас… В бою погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр

Мария Дзюба, редактор сайта 01 июля 2025, 18:50
Был лучшим из нас… В бою погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр
Фото Facebook

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