Был лучшим из нас… В бою погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр

Украинская армия понесла тяжелую утрату — 30 июня 2025 года погиб полковник Сергей Захаревич, командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Смерть офицера, которого побратимы и друзья называли одним из лучших, стала значительным ударом для Вооруженных сил Украины.

Жизнь, посвященная служению

Сергей Захаревич был выпускником Одесского института Сухопутных войск.

Его военная карьера началась с командования разведывательным взводом в 30-й отдельной механизированной бригаде.

С 2010 года он занимал должность командира разведывательной роты 1-й танковой бригады, где зарекомендовал себя как талантливый и преданный офицер.

В феврале 2025 года Сергей Захаревич был назначен командиром 110-й отдельной механизированной бригады, до этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.

Это назначение стало свидетельством его профессионализма и доверия со стороны командования.

Почести и память

О его гибели сообщил друг Сергей Собко, написав трогательные слова:

Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами.

Эти слова ярко свидетельствуют о том, каким уважением пользовался полковник Захаревич среди своих коллег и подчиненных.

За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге, полковник Сергей Захаревич был отмечен высокими государственными наградами:

Орденом Богдана Хмельницкого II степени (27 июля 2022 года).

(27 июля 2022 года). Орденом Богдана Хмельницкого III степени (11 марта 2015 года) за личное мужество и героизм, проявленные во время российско-украинской войны.

У Сергея Захаревича остались жена и трое детей.

Его гибель — это болезненная потеря не только для семьи, но и для всей Украины, которая осталась без преданного защитника.

Память о его героизме навсегда останется в сердцах украинцев.

Ранее мы рассказывали о новой инициативе, согласно которой военнослужащие будут получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Это решение призвано поддержать бойцов, которые не смогли воспользоваться своим правом на отдых из-за интенсивности боевых действий.

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