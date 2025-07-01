Был лучшим из нас… В бою погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр

Фото Facebook Украинская армия понесла тяжелую утрату — 30 июня 2025 года погиб полковник Сергей Захаревич, командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Смерть офицера, которого побратимы и друзья называли одним из лучших, стала значительным ударом для Вооруженных сил Украины. Жизнь, посвященная служению Сергей Захаревич был выпускником Одесского института Сухопутных войск.Его военная карьера началась с командования разведывательным взводом в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года он занимал должность командира разведывательной роты 1-й танковой бригады, где зарекомендовал себя как талантливый и преданный офицер. В феврале 2025 года Сергей Захаревич был назначен командиром 110-й отдельной механизированной бригады, до этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады. Это назначение стало свидетельством его профессионализма и доверия со стороны командования. Читать по теме Ему было всего 26: в бою погиб лётчик F-16 Павел Иванов Обстоятельства гибели сейчас выясняются. Свои соболезнования уже выразил президент Зеленский. Почести и память О его гибели сообщил друг Сергей Собко, написав трогательные слова: Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Эти слова ярко свидетельствуют о том, каким уважением пользовался полковник Захаревич среди своих коллег и подчиненных. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге, полковник Сергей Захаревич был отмечен высокими государственными наградами: Орденом Богдана Хмельницкого II степени (27 июля 2022 года). Орденом Богдана Хмельницкого III степени (11 марта 2015 года) за личное мужество и героизм, проявленные во время российско-украинской войны. У Сергея Захаревича остались жена и трое детей. Его гибель — это болезненная потеря не только для семьи, но и для всей Украины, которая осталась без преданного защитника. Память о его героизме навсегда останется в сердцах украинцев. Ранее мы рассказывали о новой инициативе, согласно которой военнослужащие будут получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Это решение призвано поддержать бойцов, которые не смогли воспользоваться своим правом на отдых из-за интенсивности боевых действий. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter