Переведення годинника може нашкодити твоєму здоров’ю: чому і як можна собі допомогти

Уже незабаром уся Україна вкотре переведе стрілки годинника на годину вперед. Це відбувається двічі на рік в останню неділю березня та жовтня. Цього року українці перейдуть на літній час у неділю, 26 березня.

Та, як з’ясувалося, такі зміни часу можуть мати наслідки та негативно впливати на здоров’я, а особливо для тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою.

Детальніше про те, чим може зашкодити сезонне переведення годинника, розповіла лікарка та експертка у сфері здоров’я Уляна Вернер для видання РБК-Україна.

Зараз також дивляться

Як сезонне переведення годинника впливає на здоров’я

Лікарка зазначає, що переведення годинника впливає на режим сну та бадьорості нашого організму. Через це можливі дискомфорт, втома та порушення сну, надто в перші дні після зміни часу.

Та якщо у людини вже наявні проблеми з серцево-судинною системою, це може спровокувати порушення серцевих функцій, підвищення артеріального тиску та спричинити почастішання епізодів аритмії.

І оскільки серцево-судинна система є надзвичайно важливою та відповідає за постачання кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій може призвести до серйозних наслідків, — пояснює Уляна Вернер.

До того ж, як показують дослідження, переведення годинника може порушити циркадний ритм.

Тобто може збитися наш внутрішній годинник, що відповідає за регулювання добового циклу біологічних процесів.

Основою циркадного ритму є ділянка, розташована у головному мозку — гіпоталамус. Він відповідає за реагування на світло і здатен коригувати рівень мелатоніну — гормону, що відповідає за регуляцію добового ритму.

Лікарка додає, що перехід на літній час здатен порушити режим сну через зміну світлового режиму. Оскільки годинник переводять на годину вперед, світловий день починається раніше і як наслідок — людина не досипає необхідну норму.

Крім того, зміни циркадного ритму можуть вплинути на здоров’я. Це може проявлятися у погіршенні настрою, пам’яті та уваги, а також у проблемах зі сном та зниженні функцій мозку.

Як підготувати організм до переведення годинників

Ми маємо кілька порад, які допоможуть підготуватися до переходу на літній час:

За тиждень до переведення почни змінювати свій режим сну. Старайся засинати та прокидатися щодня на 10-15 хвилин раніше. Проводь більше часу на свіжому повітрі. Це допоможе наситити мозок киснем. Роби зранку зарядку. Відрегулюй сніданок. Зранку вживай помірно ситну їжу, щоб організм почав працювати.

Почни виконувати ці рекомендації за тиждень до зміни часу і зможеш відчути, як змінюється твій біологічний годинник, а переведення годинникової стрілки пройде легше.

Весна — це не лише сонячні промені та тепло. Для алергіків цей сезон — ціле випробування. Про те, як зменшити неприємні симптоми алергічного риніту, ми розповідали раніше.