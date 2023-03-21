Не застуда і не вірус, а дихати не можеш? Як зменшити симптоми алергічного риніту

Коли закладає ніс, стандарти щастя значно знижуються, а проблеми відходять на другий план. Ти починаєш жалкувати, як не цінував(-ла) вільне дихання носом, коли був шанс.
Щоб знову відчути радість дихання на повні груди, люди починають користуватися спреями, протизастудними й противірусними засобами. Однак усе це може виявитися недієвим, адже причиною закладеності може бути алергічний риніт.
Що це за хвороба, що її провокує і головне, як зменшити неприємні симптоми алергічного риніту, розповів лікар-алерголог Артемій Богомолов для SIM Health & Medicine.
Алергічний риніт — це запалення слизової оболонки, яке провокують алергени. Запальний процес може зачепити слизову не лише носа, а й очей, євстахієву трубу, середнє вухо, пазухи та горло — усе це не смертельно, але спричиняє чималий дискомфорт.
Найпоширеніші алергени, які можуть провокувати риніт:
Домашній пил — це суміш побутових алергенів та мікроорганізмів, для яких пил працює як ефективний транспортний засіб.
Існує три кроки у лікуванні алергічного риніту, які допоможуть зменшити дискомфортні симптоми алергічної закладеності носа:
Елімінаційній терапії слід виокремити окреме місце, адже її застосовують на усіх етапах лікування. Без неї неможливо навіть частково розв’язати проблему респіраторної алергії, риніту та бронхіальної астми.
Річ у тім, що тяжкість симптомів прямо залежить як від контакту з алергеном, так і від його концентрації у довкіллі.
Елімінаційна терапія — усунення алергенів з оточення пацієнта, які викликають загострення та погіршення клінічних симптомів.
Елімінаційна терапія — усунення алергенів з оточення пацієнта, які викликають загострення та погіршення клінічних симптомів.
Завдяки елімінаційній терапії можна досягти покращення стану пацієнта з алергічним ринітом навіть без ліків.
Приміром, у пацієнтів, чутливих до алергенів собак і котів, симптоми з’являються лише під час контакту з ними або з псевдоалергеном — переносником: шерсть, пух, епідерміс тощо.
Щоб зменшити вплив алергенів на свій організм, лікарі рекомендують дотримуватися певних правил та підтримувати чистоту. Зокрема:
До цього ж пацієнтові рекомендують робити регулярні зрошування/промивання носа сольовими розчинами: фізіологічними — NaCl 0,9% та гіпертонічними — концентрація NaCl понад 0,9%.
Для точної діагностики причини алергії та отримання повноцінних рекомендацій з елімінації й правильного підбору лікування звернися до лікаря-алерголога.
Риніт, на жаль, не найстрашніший прояв алергії, інколи через неї можна загинути. Ми розповіли усе про види алергії та найпоширеніші алергени.
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