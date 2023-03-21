Не застуда і не вірус, а дихати не можеш? Як зменшити симптоми алергічного риніту

Коли закладає ніс, стандарти щастя значно знижуються, а проблеми відходять на другий план. Ти починаєш жалкувати, як не цінував(-ла) вільне дихання носом, коли був шанс.

Щоб знову відчути радість дихання на повні груди, люди починають користуватися спреями, протизастудними й противірусними засобами. Однак усе це може виявитися недієвим, адже причиною закладеності може бути алергічний риніт.

Що це за хвороба, що її провокує і головне, як зменшити неприємні симптоми алергічного риніту, розповів лікар-алерголог Артемій Богомолов для SIM Health & Medicine.

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Алергічний риніт — це запалення слизової оболонки, яке провокують алергени. Запальний процес може зачепити слизову не лише носа, а й очей, євстахієву трубу, середнє вухо, пазухи та горло — усе це не смертельно, але спричиняє чималий дискомфорт.

Найпоширеніші алергени, які можуть провокувати риніт:

алерген кліща домашнього пилу;

цвілеві та дріжджоподібні гриби;

шерсть, епідерміс, екскременти домашніх тварин;

епідерміс і волосся людини;

пера й екскременти птахів;

корм для риб;

частини хітинової оболонки й екскременти різних комах;

пилок кімнатних і вуличних рослин;

продукти побутової хімії, косметики;

бактерії, віруси;

інші речовини хімічного та біологічного походження.

Домашній пил — це суміш побутових алергенів та мікроорганізмів, для яких пил працює як ефективний транспортний засіб.

Як зменшити симптоми алергічного риніту?

Існує три кроки у лікуванні алергічного риніту, які допоможуть зменшити дискомфортні симптоми алергічної закладеності носа:

елімінаційна терапія;

зволожувальні гігієнічні засоби;

антигістамінні препарати, кромони, топічні глюкокортикостероїди.

Елімінаційній терапії слід виокремити окреме місце, адже її застосовують на усіх етапах лікування. Без неї неможливо навіть частково розв’язати проблему респіраторної алергії, риніту та бронхіальної астми.

Річ у тім, що тяжкість симптомів прямо залежить як від контакту з алергеном, так і від його концентрації у довкіллі.

Елімінаційна терапія — усунення алергенів з оточення пацієнта, які викликають загострення та погіршення клінічних симптомів.

Приклади та ефективність елімінаційних заходів

Завдяки елімінаційній терапії можна досягти покращення стану пацієнта з алергічним ринітом навіть без ліків.

Приміром, у пацієнтів, чутливих до алергенів собак і котів, симптоми з’являються лише під час контакту з ними або з псевдоалергеном — переносником: шерсть, пух, епідерміс тощо.

Щоб зменшити вплив алергенів на свій організм, лікарі рекомендують дотримуватися певних правил та підтримувати чистоту. Зокрема:

регулярно провітрюй приміщення;

прибери килими;

використовуй непроникні чохли для подушок і ковдр;

пери білизну за температури 55–60 °С;

використовуй очищувач повітря з фільтром HEPA.

До цього ж пацієнтові рекомендують робити регулярні зрошування/промивання носа сольовими розчинами: фізіологічними — NaCl 0,9% та гіпертонічними — концентрація NaCl понад 0,9%.

Для точної діагностики причини алергії та отримання повноцінних рекомендацій з елімінації й правильного підбору лікування звернися до лікаря-алерголога.

Риніт, на жаль, не найстрашніший прояв алергії, інколи через неї можна загинути. Ми розповіли усе про види алергії та найпоширеніші алергени.

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