Все, що треба знати про алергію: найпоширеніші алергени та профілактика

Алергія набуває різних проявів: від чхання і закладеності носа до набряку дихальних шляхів. Останнє може легко вбити людину.

Найгірше те, що алергічна реакція може виникнути раптово, а ліків, які раз і назавжди позбавлять тебе від неї, не існує. Доведеться просто лікувати симптоми антигістамінними препаратами.

Усе про алергію, найпоширеніші алергени та засоби профілактики, які можуть врятувати життя алергіка, розповіли у SIM Health & Medicine.

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Алергія: як виникає та чим загрожує

Алергічна реакція виникає, коли імунна система людини стає гіперчутливою до певних речовин — алергенів. Дуже часто до списку алергенів входять харчові продукти, пилок, ліки або бджолина отрута тощо.

Для більшості людей вони нешкідливі. Алергія на ці речовини-подразники виникає тоді, коли імунна система має певний тип побічної реакції на них.

Імунна система спробує знищити алерген, адже сприйматиме його як сторонній агент, який шкодить організму. Організм виділятиме антитіла, які й провокуватимуть симптоми.

Алергія проявляється не відразу. Потрібен час, щоб імунна система виробила чутливість до алергену. З часом вона навчиться розпізнавати й запам’ятовувати його, а потім почне виробляти антитіла. Цей процес називається сенсибілізація.

Один з проявів алергії — набряк. Якщо він уражає дихальні шляхи, то становить загрозу життю людини.

Найпоширеніші алергени та наслідки

У SIM також поділилися списком найрозповсюдженіших алергенів, які можуть стати винуватцями алергічної реакції:

ліки;

побутовий пил та пилок рослин;

харчові продукти;

укуси комах.

Що стосується продуктів, то найчастіше провокують алергію яйця, особливо білок, риба, молоко, арахіс, горіхи, ракоподібні молюски, пшениця, соя.

Прояви алергії

Вони можуть спровокувати певну симптоматичну реакцію, яка свідчитиме про алергію. Це:

закладений ніс, нежить, свербіж носа й очей, сльозотеча; кашель, задишка, захриплість; опухлий язик, губи та обличчя, свербіж піднебіння; значний набряк в місці укусу; раптове зниження АТ; кропив’янка, або червоний та дуже сверблячий висип; запаморочення; тиснення в грудях; анафілаксія — смертельно небезпечний прояв алергії, що може досягти свого апогею всього за декілька хвилин після контакту з алергеном.

При цьому прояві алергії людині потрібна невідкладна медична допомога, інакше можливий летальний кінець.

Профілактика

У SIM зазначили, що алергія невиліковна, тому бурхливу реакцію організму на алерген повністю прибрати не вдасться. Що можна зробити, так це запобігти виникненню симптомів. Для цього тобі треба:

уникати контакту з відомими алергенами;

носити з собою два автоінжектори;

повідомити оточення про свою алергію й навчити їх користуватися автоінжектором;

не зайвим буде носити медичний ідентифікаційний браслет.

Алергія є небезпечною для життя, однак набагато частіше вона просто заважає нормально жити. Зокрема, це стосується сезонної алергії, через яку страждають мільйони людей. Як допомогти собі самостійно при сезонній алергії, читай у матеріалі.

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