Харчова непереносність чи алергія? Розрізняй, щоб зберегти гаманець

“У мене харчова непереносність” або “у мене харчова алергія” — якщо вірити статистиці, це реальність для 80% дорослого населення.
Розберімось, що таке алергія, а що — непереносність і чому тести для перевірки останнього не працюють.
Якщо не вдається одразу виявити шкідливий продукт, деякі лікарі порадять зробити тест. Оскільки більшість мають особисту непереносність, то такі тести дуже вигідні.
Може, і справді треба залишити гроші в одній з клінік і купувати корвалол для перегляду результатів, це ж здоров’я!
Добре, що існує альтернатива, яка може зберегти й здоров’я, і гроші.
Алергія — це реакція імунної системи на певний алерген, який організм не сприймає.
Все відбувається за одним сценарієм. Збудник потрапляє до нас в організм і знайомиться з алергеном.
Тому спершу чітко вираженої реакції на нього може не бути.
З подальшим потраплянням чужорідного у кров організм мобілізовуватиме для його знешкодження важку артилерію — антитіла імуноглобуліну (IgE).
Вони викинуть в організм речовини гістаміну — основного медіатора негайної алергічної реакції.
Алергія зазвичай виникає миттєво або за кілька десятків хвилин. Тому одразу зрозуміло, на який продукт реакція.
Алергія зазвичай виникає миттєво або за кілька десятків хвилин. Тому одразу зрозуміло, на який продукт реакція.
Переважно алергія довічна. Вона вроджена або набута й не може зникнути, якщо ти утримаєшся від продукту-збудника на певний час.
Найбільш алергенними продуктами є:
Список можна продовжувати дуже довго, адже кожен організм унікальний.
Основні симптоми алергії:
Алергічну реакцію важко пропустити або не помітити.
Часто через анафілактичний шок вона може призвести до летальних наслідків.
Тому необхідно одразу звернутися в лікарню або прийняти протиалергічний препарат.
Це реакція організму, яка не пов’язана з імунною системою.
Вона проявляється у нездатності перетравити та засвоїти мікроелементи певних продуктів.
Зазвичай така реакція розвивається на фоні переїдання.
Це супроводжується дискомфортом, болями та може проявлятися такими симптомами:
Якщо знайти та виключити з раціону продукт-збудник, то всі симптоми зникнуть. З часом може зникнути й сама непереносність.
Що найчастіше викликає непереносність:
Все це значно ускладнює пошук продукту, який став причиною.
Алергічна реакція виникає одразу і може призвести до смерті.
Для прояву алергічної реакції досить лише вловити збудник одним із рецепторів.
Наприклад, відчути запах апельсина або з’їсти чайну ложку меду.
Це зумовлено тим, що за наявності алергену відповідь імунної системи вмикається негайно. Симптоми не залежать від кількості.
Алергічна ж реакція проявляється у набряках, почервоніннях, проблемах з дихальними шляхами тощо.
Винайшли спеціальний тест для того, щоб виявити продукти, які твій організм не переносить.
Як він працює і чи працює взагалі?
Непереносність визначають за допомогою виявлення антитіл IgG до певних продуктів.
Якщо в крові знайшли цей імуноглобулін, то на бланку результатів вкажуть, що він є непереносним для вас.
Але завжди є “але”.
Тест на харчову непереносність розпізнає будь-які IgG в крові як такі, що викликають запалення.
Проте високий рівень цього антигену може зовсім не вказувати на непереносність.
Тест на харчову непереносність розпізнає будь-які IgG в крові як такі, що викликають запалення.
Проте високий рівень цього антигену може зовсім не вказувати на непереносність.
Молекула IgG — найпоширеніший антиген в організмі людини.
За своєю сутністю IgG може бути як прозапальним, так і протизапальним. Провокувати запалення або запобігати йому.
Все залежить від того, чи пов’язані з ним певні цукри.
Це може сигналізувати про наявність протизапальних імуноглобулінів, які виконують протилежну функцію в організмі.
Саме тому високий вміст таких антитіл в крові не гарантує вам правдивого результату.
Тест просто не вміє розрізняти види імуноглобулінів.
Відомо, що протизапальні IgG здатні блокувати алергічні реакції.
Чим вищим буде співвідношення IgG до IgE, тим більша ймовірність, що з часом ти будеш краще переносити продукти-збудники.
Що все це означає?
Саме з цих причин нутриціологи й лікарі вважають подібний тест неефективним, а подекуди й простим викачуванням грошей.
Харчова непереносність — вагомий привід звернутися до лікаря, адже кожне порушення процесів в організмі не лишається безслідним.
Виявити такий продукт можна абсолютно безкоштовно і з більшою точністю:
Одним із зовнішніх виявів непереносності можуть стати прищі та акне. Це означатиме, що організм виводить токсини, викликані непереносним продуктом.
Проте природа шкірних захворювань може мати й інші причини. Що провокує висипання та як лікувати акне, розповіла дерматологиня у матеріалі Вікон.
Адже знання — це перший крок до здорової шкіри.