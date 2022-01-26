Харчова непереносність чи алергія? Розрізняй, щоб зберегти гаманець

“У мене харчова непереносність” або “у мене харчова алергія” — якщо вірити статистиці, це реальність для 80% дорослого населення.

Розберімось, що таке алергія, а що — непереносність і чому тести для перевірки останнього не працюють.

Якщо не вдається одразу виявити шкідливий продукт, деякі лікарі порадять зробити тест. Оскільки більшість мають особисту непереносність, то такі тести дуже вигідні.

Може, і справді треба залишити гроші в одній з клінік і купувати корвалол для перегляду результатів, це ж здоров’я!

Добре, що існує альтернатива, яка може зберегти й здоров’я, і гроші.

Що таке харчова алергія

Алергія — це реакція імунної системи на певний алерген, який організм не сприймає.

Все відбувається за одним сценарієм. Збудник потрапляє до нас в організм і знайомиться з алергеном.

Тому спершу чітко вираженої реакції на нього може не бути.

З подальшим потраплянням чужорідного у кров організм мобілізовуватиме для його знешкодження важку артилерію — антитіла імуноглобуліну (IgE).

Вони викинуть в організм речовини гістаміну — основного медіатора негайної алергічної реакції.

Алергія зазвичай виникає миттєво або за кілька десятків хвилин. Тому одразу зрозуміло, на який продукт реакція.

Переважно алергія довічна. Вона вроджена або набута й не може зникнути, якщо ти утримаєшся від продукту-збудника на певний час.

Найбільш алергенними продуктами є:

цитрусові;

горіхи, арахіс;

червоний гострий перець;

мед;

злакові культури;

молюски та ракоподібні.

Список можна продовжувати дуже довго, адже кожен організм унікальний.

Основні симптоми алергії:

набряклість дихальних шляхів;

чхання, астма, задуха;

почервоніння і свербіж шкіри;

кропивниця;

нудота;

фекалії з кров’ю;

сильні болі в животі.

Алергічну реакцію важко пропустити або не помітити.

Часто через анафілактичний шок вона може призвести до летальних наслідків.

Тому необхідно одразу звернутися в лікарню або прийняти протиалергічний препарат.

Що таке харчова непереносність?

Це реакція організму, яка не пов’язана з імунною системою.

Вона проявляється у нездатності перетравити та засвоїти мікроелементи певних продуктів.

Зазвичай така реакція розвивається на фоні переїдання.

Це супроводжується дискомфортом, болями та може проявлятися такими симптомами:

діарея;

запор;

дисбактеріоз;

здуття живота;

підвищення або падіння рівня цукру в крові;

прищі;

слабкість;

набір зайвої ваги;

сповільнення метаболізму.

Якщо знайти та виключити з раціону продукт-збудник, то всі симптоми зникнуть. З часом може зникнути й сама непереносність.

Що найчастіше викликає непереносність:

лактоза;

казеїн;

глютен;

фруктоза;

вуглеводи.

У чому різниця між харчовою алергією і непереносністю

Непереносність може показати себе лише за кілька днів або безсимптомно бродити вашим організмом місяцями, допоки не з’являться серйозніші наслідки.

Все це значно ускладнює пошук продукту, який став причиною.

Алергічна реакція виникає одразу і може призвести до смерті.

З часом непереносність може набути легшої форми або взагалі зникнути. Алергія зазвичай довічна.

Під час непереносності продукту ступінь проявів симптомів залежатиме від кількості вжитого. Відповідно, чим більше їсте, тим вони важчі.

Для прояву алергічної реакції досить лише вловити збудник одним із рецепторів.

Наприклад, відчути запах апельсина або з’їсти чайну ложку меду.

Це зумовлено тим, що за наявності алергену відповідь імунної системи вмикається негайно. Симптоми не залежать від кількості.

Симптоматика теж значно відрізняється. Якщо твій організм не здатен щось перетравити чи засвоїти, то будуть проблеми з кишківником.

Алергічна ж реакція проявляється у набряках, почервоніннях, проблемах з дихальними шляхами тощо.

Чому тест на визначення індивідуальної непереносності неефективний

Винайшли спеціальний тест для того, щоб виявити продукти, які твій організм не переносить.

Як він працює і чи працює взагалі?

Непереносність визначають за допомогою виявлення антитіл IgG до певних продуктів.

Якщо в крові знайшли цей імуноглобулін, то на бланку результатів вкажуть, що він є непереносним для вас.

Але завжди є “але”.

Тест на харчову непереносність розпізнає будь-які IgG в крові як такі, що викликають запалення. Проте високий рівень цього антигену може зовсім не вказувати на непереносність.

Молекула IgG — найпоширеніший антиген в організмі людини.

За своєю сутністю IgG може бути як прозапальним, так і протизапальним. Провокувати запалення або запобігати йому.

Все залежить від того, чи пов’язані з ним певні цукри.

А на що вказує висока концентрація IgG?

Це може сигналізувати про наявність протизапальних імуноглобулінів, які виконують протилежну функцію в організмі.

Саме тому високий вміст таких антитіл в крові не гарантує вам правдивого результату.

Тест просто не вміє розрізняти види імуноглобулінів.

Відомо, що протизапальні IgG здатні блокувати алергічні реакції.

Чим вищим буде співвідношення IgG до IgE, тим більша ймовірність, що з часом ти будеш краще переносити продукти-збудники.

Що все це означає?

Тест може показати високий IgG, а лікарі визначають такий показник, як непереносність. Отже, в списку заборонених можуть випадково опинитися навіть звичайні харчові продукти, після яких ти не відчуваєш жодного дискомфорту. Такий тест може сигналізувати, що організм добре переносить продукт. Тест не може розрізнити прозапальні та протизапальні імуноглобуліни IgG. Така методика не є надійною, адже ті самі аналізи в різних лабораторіях можуть показати різний результат.

Саме з цих причин нутриціологи й лікарі вважають подібний тест неефективним, а подекуди й простим викачуванням грошей.

Яка альтернатива тесту на визначення харчової непереносності

Харчова непереносність — вагомий привід звернутися до лікаря, адже кожне порушення процесів в організмі не лишається безслідним.

Виявити такий продукт можна абсолютно безкоштовно і з більшою точністю:

за допомогою щоденника харчування;

під час регулярних спостережень у хорошого лікаря;

уважним відстежуванням реакцій організму на харчові продукти.

Одним із зовнішніх виявів непереносності можуть стати прищі та акне. Це означатиме, що організм виводить токсини, викликані непереносним продуктом.

Проте природа шкірних захворювань може мати й інші причини. Що провокує висипання та як лікувати акне, розповіла дерматологиня у матеріалі Вікон.

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